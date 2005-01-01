Какое остекление выбрать для балкона и лоджии?

Прежде чем заказывать остекления для балкона и лоджии, следует четко понимать, для чего именно Вы будете использовать эту часть комнаты. Если Вы планируете утеплять свой балкон (устанавливать внутри теплые полы или радиаторы отопления), выбирать следует теплое остекление балкона из металлопластика. При таком остеклении рекомендуется выбирать пяти- или шестикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет (энергосберегающий или мультифункциональный, который работает одновременно на солнцезащиту и на энергосбережение). Так как при таком остеклении вес створки достаточно большой, выбирайте проверенную надежную фурнитуру с большим циклом открываний (Масо, Siegenia, Roto). Именно такое остекление может обеспечить надежную тепло- и шумоизоляцию при условии наружного утепление стен, пола и потолка. Выбирая теплое остекление балкона или лоджии, можно расширить комнату за счет большого балкона, оборудовать на балконе кабинет, игровую или даже небольшой спортзал.

Если Вы не планируете утеплять балкон, а хотите только закрыть балкон от погодных условий, остановите свой выбор на холодном остеклении. При таком варианте можно выбрать, как остекление из металлопластика, так и из алюминия. Алюминий дороже и холоднее пластика, поэтому не особо популярен при остекление жилых помещений. При бюджетном остеклении балкона из ПВХ выбирайте трех-, четырехкамерный профиль с однокамерным стеклопакетом. Малый вес створки позволяет сэкономить на фурнитуре. При холодном остеклении следует помнить, что на балконе будет примерно на 50С теплее, чем на улице в холодное время года. По стоимости холодное остекление будет дешевле на 22-25%, чем теплое.

Остекляя балкон, следует продумать, сколько створок будет открываться, для того чтобы в дальнейшем Вам удобно было эксплуатировать балкон. Оптимальным вариантом является наличие двух открывающихся створок. Дополнительная створка добавляют к стоимости изделия.

Тип открывания может быть, как распашным, так и раздвижным. Для теплого остекления следует выбирать распашное остекление для обеспечения лучшей герметичности, повышенной тепло- и шумоизоляции. Раздвижное остекление выбирают, когда необходимо сэкономить место небольшого балкона при холодном остеклении.

В любом случае, на каком бы варианте остекления Вы ни остановились, следует особо ответственно отнестись к выбору оконной компании. Советуем отдавать предпочтение компании с собственным производством, большим опытом работы и хорошей репутацией. В Мариуполе такой компанией можно с уверенностью считать завод-изготовитель металлопластиковых конструкций «Окна Онлайн». Подробнее про остекление балконов и лоджий можно узнать на сайте компании https://okna-online.ua/products/12-osteklenie-balkonov-i-lodzhiy.html.



