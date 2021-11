Огляд легального українського онлайн-казино Pin-Up № 10 (714) 19 26 серпня 2021 року Ігровий майданчик пін-Ап працює в мережі Інтернет з 2016 року. Діяльність закладу ліцензована комісією з регулювання азартних ігор в Україні. Клуб отримав офіційну ліцензію в 2020 році, тому грати на сайті пін-Ап стало легально і значно безпечніше. Ігровий зал можуть відвідувати тільки повнолітні користувачі. Депозити зареєстрованих гемблерів і виграші гарантовані страховим фондом і виплачуються на першу вимогу. Але надійність клубу відома багатьом азартним гравцям. Інша причина, яка залучає на платформу тисячі людей-це щедра бонусна політика. Варто зареєструватися на сайті, як десятки спеціальних пропозицій обрушаться на Вас лавиною. Беріть участь в розіграшах, збирайте головні нагороди, ловіть вигідні промо-акції. Відвідувачам Pin Up казино запропонований великий асортимент ігрових автоматів, ексклюзивні акції, лотереї та джекпоти. Інтерфейс сайту переведений на 10 мовах, тому гравці з інших країн можуть легко освоїти правила гри. Оператор пропонує актуальне дзеркало, мобільну версію і додаток. У казино можна поповнювати баланс, і виводити виграш в різній валюті. Для здійснення виведення коштів передбачений солідний список платіжних систем. Переваги клубу пін-Ап Серед великого списку переваг казино Пін Ап можна виділити основні переваги: регулярне оновлення асортименту ігор;

високий рівень RTP в ігрових автоматах;

щедра бонусна система;

вигідна програма статусів і лояльності;

регулярне розігрування призів великих розмірів;

гарантовані виплати виграних коштів;

наявність власної валюти-Пінкоінів, які можна перевести в гривні. Для того щоб скористатися всіма розділами Сайту, гравцям необхідно зареєструватися і створити аккаунт в системі казино. Реєстрація є простою процедурою, яка виконується за кілька хвилин. У спеціальному табло вказується е-мейл або номер телефону, а також бажана валюта. Потім зазначається пункт згоди з правилами користування. Після виконання даних дій гравцям приходить лист з посиланням на особистий кабінет. За бажанням, клієнти можуть підписатися на новинну розсилку, завдяки якій не пропустять важливих подій і заходів у закладі. Колекція гральних автоматів в казино Pin-Up На віртуальній платформі Пінап відвідувачам представлені ігрові автомати онлайн різних категорій. Симулятори випущені відомими виробниками софта: NetEnt;

Igrosoft;

Amatic;

Quickspin;

Microgaming;

Belatra;

Play'n Go та ін. Дані провайдери гарантують чесну роботу автоматів, так як вони функціонують згідно сертифікату. Апарати мають якісно пророблений інтерфейс і функціонал. Дивують барвистою тривимірною графікою, цікавою тематикою і захоплюючим сюжетом. У багатьох іграх, які представлені на сайті присутні бонусні опції, додаткові символи, безкоштовні обертання, призові раунди. Часто користувачі приходять робити ставки в таких симуляторах: класичних апаратах;

сучасних видеослотах;

покері, блекджеку або баккарі;

в рулетці. Також в казино Pin Up є сегмент Live розваг і TV ігор. Дані забави доступні гравцям, які мають кошти на основному балансі. Гру в режимі Live ведуть справжні дилери, круп'є і ведучі. Барабанні апарати, карткові ігри, Віртуальна рулетка доступні в платному і безкоштовному режимі. Грати в демонстраційній версії можуть всі відвідувачі казино Pinup навіть без реєстрації. Апарати працюють на генераторі випадкових чисел, тому випадання призових комбінацій є чесним і прозорим процесом. Гравці, які бажають отримати справжній виграш повинні авторизуватися в системі казино. Після реєстрації кожен клієнт клубу отримує промокод і бонуси. Подарунки в казино бувають різного типу: фріспіни, кешбек, грошові нарахування. На кожен вид бонусу діє певне правило використання. Після виконання якого, гравець може переводити в готівку бонусні кошти справжньою валютою.

