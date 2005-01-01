Зв'язок історії, генетики та граматики

Вчені прийшли до висновку, що граматика мови відображає історію і пов'язана з нашою генетикою більше, ніж інші культурні особливості, - пише eurekalert.org.

Люди завжди були в русі, створюючи складну історію мов і культурних традицій, розкиданих по всьому світу. Міжнародна група під керівництвом UZH простежила сімейства споріднених мов протягом більше 10 000 років, об'єднавши дані генетики, лінгвістики та музикознавства з використанням нових цифрових методів. Їх висновки: граматика найкраще відображає загальну передісторію населення і, отже, пов'язана з генетикою більше, ніж будь-які інші культурні особливості.

З самого початку свого існування деякі групи населення розділилися, а інші об'єдналися, залишивши глибокий слід в місцевих мовах і культурних традиціях. Реконструкція історії залишається складним завданням. Залежно від місця походження в даний час в світі говорять на більш ніж 7000 мов.

Цей величезний діапазон також виявляється в генетичній мінливості. За словами Чарльза Дарвіна, Гени та культура розвиваються однаково, передаючись з покоління в покоління з невеликими варіаціями на кожному етапі. «Коли розвиток людини перестає визначатися тільки еволюцією, це є ознакою контакту в історії населення, будь він Дружній, наприклад, торгівля, або недружній, наприклад, завоювання», - говорить Бальтазар Бікель - професор кафедри порівняльного мовознавства Цюріхський університет.

Міжнародна команда під керівництвом Цюріхського університету визначила, які дані показують найкращу кореляцію між генетичним і культурним розмаїттям, об'єднавши дані з генетики, лінгвістики та музикознавства з використанням нових цифрових методів. Команда вибрала Північно-Східну Азію як особливо цікавий Регіон для цього дослідження. "Північно-Східна Азія-це центральний перехрестя в передісторії Азії та корінних народів Америки. Справді, хоча їх популяції генетично пов'язані, Регіон дуже різноманітний у культурному та лінгвістичному відношенні", - говорить Хіромі Мацумае-колишній постдокторант у Цюріхському університеті, а нині професор Токійського університету в Японії. Її команда в Цюріху проаналізувала дані з 11 мовних сімей, включаючи тунгуську, чукуто-камчатську, ескімосько-алеутську, юкагірську, айнську, корейську та японську. Крім того, вони отримали нові генетичні дані від носіїв нівхської - ізольованої мови, якою розмовляють на острові Сахалін у Сибіру.

Аналогії та відмінності в генах, мові та культурі

Дослідники порівнювали геноми цих популяцій з цифровими даними про їхню мову (правила граматики, звуки, списки слів) та їх музику (структура, стиль). «Наші результати показують, що граматика відображає історію населення більш точно, ніж будь-які інші культурні дані. Ми виявили суттєві кореляції між генетикою та граматикою», - пояснює співавтор дослідження Пітер Ранахер з Цюріхського університету.

Наприклад, списки слів відрізняються один від одного по-своєму. А оскільки списки слів є ключовими даними для реконструкції мовних сімей, такі реконструкції залишаються невловимими в регіоні. Дослідники дійшли висновку, що відповідність між граматикою та генетикою відображає складний лабіринт вертикального спуску та контактів у передісторії.

Граматика як дзеркало культурної та генетичної еволюції

«Завдяки унікальній співпраці генетики та географії з сучасною цифровою лінгвістикою та музикознавством ми змогли зробити ще один маленький крок до розуміння історії людської культури», - додає співавтор Бікель. Для розуміння складної мережі культурної та генетичної еволюції потрібен подальший аналіз. Але відкриття важливості граматичного фактора - це перший крок у правильному напрямку.