Посуда для оптовых покупателей

Сфера предоставления населению ресторанных услуг развивается ускоренными темпами – повсеместно открываются новые рестораны, кафе и бары, ночные клубы, расширяются и усовершенствуются уже существующие заведения общественного питания. Для эффективного функционирования указанных заведений помимо современного кухонного оборудования обязательно требуется использование качественной и функциональной посуды. Приобрести необходимые кухонные аксессуары можно мелким оптом в магазинах и бутиках, непосредственно у производителей посуды или у посредников, занимающихся скупкой и перепродажей.

Наиболее приемлемые варианты приобретения посуды

Приобретая большие партии кухонной посуды, каждый владелец ресторанного бизнеса или объекта общественного питания стремиться получить существенные скидки и бонусы, сэкономить средства, используя программу лояльности к оптовым покупателям. Наиболее приемлемым вариантом оптового приобретения посуды является использование современных онлайн продаж в интернет–магазинах, например сайта optsklad.dp.uа.

Предложенная на сайте посуда столовая оптом соответствует запросам рестораторов касательно качества и ассортимента. Кроме того, используя для приобретения посуды интернет–магазин, покупатели имеют возможность:

выбирать необходимые кухонные и столовые принадлежности, не покидая пределы офиса (ресторана) или собственного жилища, поскольку каталог посуды можно просмотреть в любое удобное время;

в ассортименте представлены изделия из глины и стекла, нержавеющей стали и керамики для использования в домашних условиях или для кухни заведения общественного питания;

ознакомиться с отличительными особенностями производителей посуды, прочитать отзывы покупателей касательно приобретенных товаров и качества обслуживания.

Интернет-магазин ОПТсклад предоставляет существенные скидки оптовым покупателям, проводить разнообразные акции и распродажи, используя которые, можно существенно сэкономить, приобретая качественную посуду мировых производителей Вилмакс, Pasabahce и Luminarc.

Ассортимент посуды от интернет–магазина

Для оптовых покупателей в ассортименте продукции представлена качественная и недорогая посуда турецких и китайских производителей, которая всегда имеется в наличии и может быть отправлена покупателям в соответствии с наиболее удобным для него видом доставки: курьером, по «Новой почте», обычной почтовой посылкой с наложенным платежом.

На складе магазина находятся несколько десятков тысяч товарных наименований в количестве, достаточном для любого ресторана или учреждения общественного питания. Ассортимент изделий включает большое разнообразие:

разных по объему тарелок из стекла, чашей и высоких стаканов для горячих напитков, коктейлей и соков;

оригинальных подарочных фарфоровых, фаянсовых, керамических и стеклянных наборов;

комплектов семейной посуды на 6-12 персон;

столовых приборов (вилок, ножей и ложек), сковородок, кастрюль и сотейников.

Отдельным сегментом продаж является посуда для маленьких детей – яркая, красивая, с рисунками и изображениями героев любимых мультипликационных фильмов, комиксов и кинофильмов.