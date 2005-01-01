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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Посуда для оптовых покупателей
Сфера предоставления населению ресторанных услуг развивается ускоренными темпами – повсеместно открываются новые рестораны, кафе и бары, ночные клубы, расширяются и усовершенствуются уже существующие заведения общественного питания. Для эффективного функционирования указанных заведений помимо современного кухонного оборудования обязательно требуется использование качественной и функциональной посуды. Приобрести необходимые кухонные аксессуары можно мелким оптом в магазинах и бутиках, непосредственно у производителей посуды или у посредников, занимающихся скупкой и перепродажей.
Наиболее приемлемые варианты приобретения посуды
Приобретая большие партии кухонной посуды, каждый владелец ресторанного бизнеса или объекта общественного питания стремиться получить существенные скидки и бонусы, сэкономить средства, используя программу лояльности к оптовым покупателям. Наиболее приемлемым вариантом оптового приобретения посуды является использование современных онлайн продаж в интернет–магазинах, например сайта optsklad.dp.uа.
Предложенная на сайте посуда столовая оптом соответствует запросам рестораторов касательно качества и ассортимента. Кроме того, используя для приобретения посуды интернет–магазин, покупатели имеют возможность:
Интернет-магазин ОПТсклад предоставляет существенные скидки оптовым покупателям, проводить разнообразные акции и распродажи, используя которые, можно существенно сэкономить, приобретая качественную посуду мировых производителей Вилмакс, Pasabahce и Luminarc.
Ассортимент посуды от интернет–магазина
Для оптовых покупателей в ассортименте продукции представлена качественная и недорогая посуда турецких и китайских производителей, которая всегда имеется в наличии и может быть отправлена покупателям в соответствии с наиболее удобным для него видом доставки: курьером, по «Новой почте», обычной почтовой посылкой с наложенным платежом.
На складе магазина находятся несколько десятков тысяч товарных наименований в количестве, достаточном для любого ресторана или учреждения общественного питания. Ассортимент изделий включает большое разнообразие:
Отдельным сегментом продаж является посуда для маленьких детей – яркая, красивая, с рисунками и изображениями героев любимых мультипликационных фильмов, комиксов и кинофильмов.
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