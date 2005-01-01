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Надёжная и быстрая доставка грузов из Китая и Турции в Украину

Владельцы торгового бизнеса зачастую сталкиваются с массой проблем по доставке грузов из Китая и Турции в Украину. Такие проблемы влекут за собой помимо потерянного времени и нервов ещё и большие финансовые убытки.

Одним из важных конкурентных преимуществ является быстрая доставка.

Логистическая компания «RDcargo» https://rdcargo.com.ua/ свыше 12 лет оказывает услуги по доставке грузов из Китая, Турции в Украину и заработала репутацию надёжного поставщика, с которым выгодно и комфортно работать.

Специалисты «RDcargo» помогут:

  • рассчитать во сколько обойдётся транспортировка,
  • подберут оптимальное решение по доставке, хранению груза,
  • учтут особенности груза и предложат соответствующую упаковку, подходящую по требованиям и нормативам транспортировки и хранения,
  • осуществят комплексное сопровождение ВЭД-сделок, обеспечат всеми необходимыми документами,
  • растаможат товар, произведут таможенную очистку товара,
  • быстро и бережно доставят груз.

Огромные собственные складские комплексы дают гарантию сохранности любого груза. Здесь не потеряется ни одна коробка, ни одна упаковка благодаря современной системе учёта и хранения https://rdcargo.com.ua/our-services/warehousing/ на складах.

Возможна консолидация груза и хранение их в одной ячейки для дальнейшего перемещения.

Склады на территории Украины, Турции и Китая оснащены современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам и нормам. Учтены все особенности хранения товара на складах.

При необходимости сотрудники компании помогут:

  • Осуществить погрузку, разгрузку работ на складе;
  • нанести дополнительную маркировку на груз;
  • укомплектовать сборные грузы, произвести перемещение внутри складского комплекса;
  • дополнительно упаковать, рассортировать отправления;
  • разместить товар с учётом специфики его хранения.

Перед погрузкой товар проверяется. Сохранность и целостность груза гарантируется!

Специалисты из «RDcargo» берут на себя не только ответственность по доставке, сохранность и страхование груза, но и все этапы сделки с поставщиками. Особенно это важно при работе с новыми поставщикам.

Компания «RDcargo» за годы существования наработала обширный каталог проверенных и надёжных поставщиков, тем самым обезопасив своих клиентов от нежелательных и неблагонадёжных партнёров. Весь расчёт с поставщиками в удобной форме, без потери лишних комиссий на денежные переводы.

Доставка груза осуществляется любым из возможных видов транспорта: автомобильного, морского, железнодорожного или авиа. В зависимости от срочности, объёма и количества пересылаемого товара.

Возможна доставка как малогабаритных, так и большегрузов. Цена по доставке будет оптимальной, с учётом подбора наиболее выгодного транспортного средства.

Больше не нужно тратить время и ресурсы на поиск решений по доставке грузов из Китая и Турции в Украину. Доверьте работу специалистам из «RDcargo»!

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