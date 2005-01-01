Мозок передбачає майбутнє, слухаючи музику

Коли наш мозок слухає концерт Баха або останні поп-мелодії на Spotify, він автоматично пророкує, чим закінчиться мелодія, - пише eurekalert.org.

Попередні уявлення про те, як людський мозок обробляє музику, припускали, що музичні фрази сприймаються при згадуванні музики. Проте нове дослідження, опубліковане в журналі Psychological Science, показує, що людський мозок враховує те, що було раніше, щоб передбачити, що буде далі.

"Мозок постійно на крок попереду і очікує того, що ось-ось має статися, - сказав Нільс Чр. Хансен-науковий співробітник Орхуського Інституту перспективних досліджень і один з двох провідних авторів статті. - Це відкриття ставить під сумнів попередні припущення про те, що музичні фрази здаються закінченими тільки після того, як наступна фраза почалася».

Хансен і його колеги зосередили свої дослідження на одній з основних одиниць музики, музичній фразі-послідовності або паттерні звуків, які утворюють окрему музичну «думку» в Мелодії. Подібно до пропозиції, музична фраза є зв'язною і завершеною частиною більшого цілого, але вона може закінчитися деякою невизначеністю щодо того, що буде далі в Мелодії. Нове дослідження показує, що слухачі використовують ці моменти невизначеності або високої ентропії, щоб визначити, де закінчується одна фраза і починається інша.

«Ми не знаємо багато про те, як мозок визначає, коли щось починається і коли закінчується», сказав Хансен. – «Тут музика являє собою ідеальну область для вимірювання того, що інакше важко виміряти, а саме невизначеності».

Щоб вивчити здатність мозку до прогнозування музики, дослідники попросили 38 учасників послухати, нота за нотою, хоральні мелодії Баха. Учасники могли призупинити та перезапустити музику, натискаючи клавішу пробілу на клавіатурі комп'ютера.

Учасникам сказали, що потім перевірятимуть, наскільки добре вони запам'ятовують мелодії. Це дозволило дослідникам використовувати час, протягом якого учасники слухали кожен тон, як непряму міру свого розуміння музичної фразування.

У другому експерименті 31 учасник прослухали одні й ті ж музичні фрази, а потім оцінили, наскільки повно вони звучали. Учасники оцінили мелодії, які закінчувалися на високоентропійних тонах, як більш повні - і затримувалися на них довше.

«Ми змогли показати, що люди схильні сприймати високоентропійні тони як закінчення музичних фраз. Це фундаментальне дослідження, яке дозволяє нам краще зрозуміти, як людський мозок набуває нових знань не тільки з музики, але і коли справа доходить до мови, рухів або інших речей, які відбуваються з плином часу», - сказав Хейлі Крагнесс, науковий співробітник Університет Торонто в Скарборо і Другий провідний автор статті.

Дослідники сподіваються, що в довгостроковій перспективі результати можуть бути використані для оптимізації комунікації та взаємодії між людьми або, крім того, для розуміння того, як художники можуть обманювати очікування аудиторії.

«Це дослідження показує, що люди використовують статистичні властивості навколишнього світу не тільки для прогнозування того, що може статися далі, але і для аналізу потоків складних, безперервних вхідних даних і поділу їх на більш дрібні, більш керовані сегменти інформації», - сказав Хансен.