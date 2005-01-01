Міненерго хоче створити новий механізм оплати електроенергії за зеленим тарифом

Міністерство енергетики розробило законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії на ринкових принципах«, який покликаний змінити схему оплати електроенергії за»зеленим тарифом". Як повідомляє прес-служба Міністерства, зараз законопроект винесено на громадське обговорення.

Документ передбачає введення системи Feed-in-Premium або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії (як для діючих договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які укладатимуться переможцями аукціонів) замість фіксованих платежів за «зеленим» тарифом – Feed-in-Tariff.

«Відповідно до цієї моделі виробники з ВДЕ зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва і зменшуючи свої небаланси. У той же час ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим «зеленим» тарифом або аукціонною ціною і ринковою ціною», – пояснив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Крім того, запропоновано ввести мотивацію для виробників створювати нові окремі балансуючі групи, які будуть мати можливість управляти небалансом власного портфеля об'єктів в режимі реального часу, впроваджувати нові підходи і технології прогнозування, системи накопичення енергії та управління попитом, сприяючи балансуванню енергосистеми.

Згідно презентації до законопроекту, документом запропоновано змінити схему функціонування ВДЕ в ринку електроенергії.