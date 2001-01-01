Відхід США з Афганістану-поразка чи перемога?

Головною подією поточного року на міжнародній арені стало виведення американських військ з Афганістану і негайне захоплення влади в країні рухом "Талібан".

Відхід США з Афганістану-поразка чи перемога?

Після втечі президента Афганістану Ашрафа Гані та інших високопоставлених державних діячів численні експерти по всьому світу поспішили заявити про геополітичну поразку Вашингтона в Центральній Азії.

Тим часом ряд аналітиків як і раніше впевнені, що виведення американських військ з проблемного регіону повністю відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Основні підсумки іноземної військової присутності в Афганістані

Формальним приводом для військового вторгнення США в Афганістан стали теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2011 року.

До початку військових дій американське керівництво висунуло талібам* ультиматум про видачу "терориста номер один" Усами бен Ладена, який вони відкинули, мотивувавши тим, що США не надали вагомих доказів причетності бен Ладена до атак в Америці.

Декларованими цілями вторгнення в Афганістан були ліквідація терористичної і забороненої в РФ організації "Аль-Каїда" і особисто Усами бен Ладена, а також повалення в країні влади "Талібану".

Реальними ж цілями з'явилися розширення американської військової присутності в Центральній Азії і зниження впливу в даному регіоні інших держав.

Вже за два місяці операції "Незламна свобода" (з 7 жовтня по середину грудня 2001 року) американцям вдалося встановити контроль практично над усією територією Афганістану.

Окремі осередки опору екстремістів залишилися лише в гірських районах.

Однак, незважаючи на швидке просування американських військ, заявлені цілі операції фактично не були досягнуті: жоден з лідерів "Талібану" і "Аль-Каїди" не був знищений або полонений, таліби розчинилися серед населення Афганістану і Пакистану, фактично зберігши боєздатні "сплячі осередки".

Сформувати авторитетний уряд на основі політичного процесу заходу також не вдалося. Примирення внутрішніх протиборчих сторін-пуштунів, прихильників колишнього короля Мохаммад Закір Шаха і представників "Північного альянсу" — стало непосильним завданням.

В результаті 20 грудня 2001 року була прийнята резолюція № 1386 Ради Безпеки ООН про введення Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF), що фактично означало затягування операції і перетворення її в найбільш тривалу війну в історії США.

Незважаючи на формальне завершення операції "Незламна свобода" в 2014 році і передачу основних функцій щодо забезпечення національної безпеки афганському уряду, війна тривала до 15 серпня 2021 року і завершилася повним захопленням влади талібами*.

Репутаційні втрати США

Ряд впливових політиків у Сполучених Штатах та інших країнах Заходу обрушилися з різкою критикою на президента Джо Байдена, який віддав вказівки про виведення американського військового контингенту з Афганістану. Главу Білого дому звинуватили у зраді союзників.

Напередодні завершення виведення військ, 22 липня 2021 року, палата представників Конгресу США схвалила проект "Закону про союзників".

Даний документ передбачає прискорену процедуру візової підтримки афганським перекладачам, які працювали на американських військових об'єктах. Але необхідність евакуації в першу чергу самих американських громадян призвела до масштабного зриву заявлених гарантій.

Світ облетіли шокуючі фото - і відеосвідчення загибелі афганців, що падають з шасі військово-транспортних літаків, неповного завантаження авіації, а також евакуації службових собак американських військових підрозділів.

Крім того, відзначені випадки знищення американським посольством в Кабулі документів громадян Афганістану. За словами співробітників посольства, це було зроблено, щоб виключити небезпеку переслідування цих афганців талібами*, але на ділі подібні заходи підтверджують прагнення Вашингтона мінімізувати число місцевих жителів, що підлягають евакуації.

Настільки явна розбіжність між обіцянками і реальними діями Вашингтона продемонструвала світу його цинізм, а також неготовність і нездатність до захисту інтересів союзників.

На Тайвані і на Україні відкрито прозвучали побоювання в тому, що при бажанні здійснити військове вторгнення на їх території Китаєм і Росією, відповідно, зовнішня політика США буде реалізована за афганським сценарієм.

На поточний момент ситуація навколо Афганістану призвела до серйозних іміджевих втрат Вашингтона. Сьогодні Америка постала перед міжнародним співтовариством не тільки як недобросовісний військовий союзник, але і як держава, стрімко втрачає своє глобальне лідерство.

Серйозного удару по репутації США серед союзників завдали обвал ідеї американської винятковості і відмова від месіанської історичної ролі.

В очах світової громадськості Вашингтон визнав поразку всього прогресивного, розвиненого у військовому відношенні і володіє технологічною перевагою Заходу перед терористами.

Крім міркувань про слабкість США і крах американоцентричного світу (часом відверто зловтіхних) існують і більш зважені експертні оцінки процесів, що відбуваються в Афганістані і Центральноазіатському регіоні в цілому.

Месіанство, демократизація і приведення відсталих народів до цивілізації — це офіційно декларовані, але неіснуючі в реальному світі напрямки американської зовнішньої політики.

Це підтверджується тим, що жодна з держав — об'єктів військового втручання США і реалізації технологій "кольорових революцій" не може похвалитися ні високим рівнем життя, ні станом демократичних інститутів.

Під прикриттям просування демократії в світі і боротьби з тероризмом Сполучені Штати і їх європейські союзники здійснюють боротьбу з ключовими геополітичними суперниками — Росією і Китаєм. Одним з ключових напрямків цієї боротьби є створення навколо цих держав пояса нестабільності, керованого хаосу.

Сам же Вашингтон на досить вигідних умовах припинив свою участь у витратному військовому конфлікті, залишивши Москві і Пекіну континентальне сусідство з державою переміг шаріату, що поширює свій вплив на колишні союзні республіки СРСР і Синьцзян-Уйгурський автономний район Китаю.

Важливо відзначити, що рішення про виведення американських військ з Афганістану було прийнято ще попереднім господарем Овального кабінету Дональдом Трампом. Це свідчить про високу послідовність американської адміністрації та її прихильність зовнішньополітичному курсу незалежно від зміни правлячої партії і особисто президента.

Всі плюси і мінуси даного рішення, безсумнівно, ретельно прораховувалися "мозковими центрами" і були рекомендовані Білому дому.

З високим ступенем ймовірності американські аналітики спрогнозували, що мають місце на сьогоднішній день Репутаційні витрати США будуть нівельовані вже в найближче десятиліття. У свою чергу, геостратегічні та економічні досягнення в результаті припинення затяжної військової присутності в Афганістані будуть носити довготривалий характер.

Таким чином, говорити про те, що відхід з Афганістану є ознакою поразки США і їх союзників на світовій арені, було б дещо наївно. Нинішні промахи політики Заходу в Центральній Азії можуть бути лише черговими сходинками на шляху до геополітичної перемоги за допомогою ослаблення впливу в цьому регіоні Росії і Китаю.