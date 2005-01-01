Марочность бетона: особенности и сферы применения

Бетон служит для изготовления достаточно прочных и долговечных конструкций и сооружений. Основой для его изготовления служит цемент и вода, в качестве наполнителей используют разнообразные фракции щебня, керамзита, пемзу и песок. Для придания ему дополнительных свойств и лучшего качества добавляют специальные добавки (присадки).

Отличительные особенности

Бетон различают по классам и маркам. Для обозначения класса используют букву «В», далее следует число, например, «20», которое обозначает показатель давления (мПа), которое способен выдержать бетон после полного застывания без ущерба для структуры (один мегапаскаль (мПа) равен примерно 10 кгс/кв.см (килограмм силы на квадратный сантиметр), соответственно бетон В20 способен выдерживать давление в 200 кг на один квадратный сантиметр. Различают классы 7,5; 10; 12,5; 15; 22,5; 25; 30 и 35.

Марку бетона обозначают буквой «М» и цифрами от 100 до 1000. Она примерно на 45% соответствует качественным характеристикам бетонной смеси, поскольку на ее класс оказывают воздействие еще несколько факторов, в том числе, качественные характеристики используемого цемента, чистота наполнителей, соблюдение пропорций во время дозировки, способ приготовления. Так, приготовление бетонной смеси М-400 с использованием бетономешалки позволяет получить класс В25, в то время, как с помощью современного промышленного оборудования можно получить В35.

Для перевода марки в класс используют специальную таблицу, согласно которой бетон:

марки М 100 соответствует классу В 7,5; М 150 – В 12,5;

М 200 соответствует В 12,5; М 250 – В 20;

М 350 соответствует В 25; М 400 – В 30.

Числовые показатели непосредственно влияют на прочность бетона и его дальнейшее использование.

Сфера применения бетона

Бетонную смесь с незначительными показателями марки (М 100 и М 150) используют в основном для подготовительных работ при обустройстве фундамента, для изготовления стяжек и бетонного основания пола, тротуарных дорожек или фундаментов, на которых впоследствии не предусмотрены значительные нагрузки, например, вследствие возведения многоэтажных домов.

Для бетонирования отмосток и заборов, обустройства фундаментов и лестничных площадок наиболее предпочтительнее заказать бетон В20, который соответствует марке М 250. Бетонные смеси М 200 и М 250 наиболее часто используются в частном строительстве, где не предполагаются чрезвычайно большие нагрузки на бетонное основание.

Для монолитных конструкций (плит, колон и балок), при обустройстве оснований бассейнов и сооружении монолитных фундаментов многоэтажных домов используют М 350. Для зданий и сооружений, требующих особых показателей прочности (мостовых переходов и пролетов, банковских зданий, сооружений военного предназначения и т.д.) используют бетон особой прочности (М 400 и больше).

Харьковский завод «Момот Бетон» производит бетон различных марок. Указанная на сайте компании стоимость бетона М250 позволяет клиентам заблаговременно производить расчет себестоимости бетонных конструкций и сооружений.