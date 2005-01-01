Інвестиції в українську економіку ростуть дуже повільно

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-липень 2021 року склали 191,1 млрд гривень. Це на 4,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, найбільше зростання зафіксовано в " охороні Здоров'я та наданні соціальної допомоги» (+147,4%), на транспорті та поштовій діяльності (+41,3%), в сільському господарстві (+19,3%).

Найбільше падіння зафіксовано у сфері " мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» (-37,8%). Інвестиції в освіту скоротилися на 30,2%, в держуправління — на -2,6%, в наукову діяльність — на 1,4%.

Інвестиції в галузь " фінансова і страхова діяльність» впали на 32,0%, в галузь «інформація та телекомунікації» — на 17,1%. Також впали інвестиції в будівництві (-5,9%).

У промисловості інвестиції зросли на 0,9%, у торгівлі — на 1,0%.