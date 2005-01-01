Основні складові сонячної електростанції

Системи сонячних панелей не вимагають особливого технічного обслуговування. Це пов'язано з тим, що більшість систем не мають рухомих частин і поки вони отримують сонячне світло, вони служать надійним джерелом електроенергії протягом 25-30 років.

На сьогоднішній день існує безліч виробників, які пропонують широкий асортимент сонячних панелей і мережевих інверторів. Саме комплект сонячних панелей і мережевий інвертор є основними компонентами, які перетворюють енергію сонця в електрику. Тому на сьогоднішній день, вигідним вкладенням є сонячна електростанція та підключення до державної програми «Зелений тариф».

Сонячна батарея

Одна з найважливіших складових сонячної електростанції - це комплект сонячних панелей. Сонячні панелі повинні бути спрямовані на південь для оптимального виробництва енергії. Панелі також можуть стояти на сході або заході і виробляти велику кількість електрики, поки на них потрапляє сонячне світло.

Коли мова йде про сонячні батареї, то тут є кілька варіантів щодо типу панелі (монокристалічна, полікристалічна, тонкоплівкова) і їх виробника. Обрана технологія сонячних панелей повинна залежати від типу установки і уподобань.

Наприклад, якщо ви встановлюється наземна система, то, ймовірно, є достатня кількість землі. Це означає, що є місце для установки більш стандартних панелей і будуть менші витрати.

Якщо ви встановлюється система на даху з обмеженим простором, доступним для сонячних батарей, то високопродуктивні монокристалічні панелі можуть допомогти збільшити кількість електрики, щоб максимізувати заощадження. Багато покупців будуть вибирати панелі з високою ефективністю, навіть якщо така не потрібна, тому що вважають за краще встановлювати менше панелей в цілому.

Система кріплень сонячних батарей

Сонячна батарея буде встановлена на даху за допомогою спеціальної системи кріплень. Головним завданням системи кріплень, тримати сонячні батареї на даху в нерухомому стані.

Всі системи кріплення на даху мають однакове функціональне призначення, але вони можуть відрізнятися від способу установки. Більшість таких систем мають стандартний принцип роботи, це означає, що у даху будуть просвердлені спеціальні отвори для їх кріплення, а до них вже будуть монтуватися сонячні батареї.

Установники будуть використовувати спеціальні герметики в місці з'єднання з дахом, щоб запобігти потраплянню вологи. Але цей тип кріплення може виявитися не найкращим варіантом, все залежить від матеріалу покрівлі.

Для наземної установки є також стаціонарні системи кріплення. Деякі люди можуть віддавати перевагу використанню спеціальних трекерів, які дозволять сонячним батареям стежити за сонцем протягом дня. Недоліки використання трекерів полягають у тому, що вони дорогі і з плином часу вимагають додаткового обслуговування.

Перевагою таких систем є те, що сонячні батареї, встановлені по системі стеження, будуть виробляти більше електроенергії, ніж встановлені на даху.

Сонячний інвертор

В системі сонячної електростанції також буде встановлений сонячний інвертор або навіть кілька, в залежності від необхідної потужності сонячної електростанції, який буде підключений через спеціальні сонячні кабелі до панелей. Метою інвертора є перетворення електрики постійного струму (DC), отриманого від сонячних батарей, в змінний струм (AC) для використання в домашніх умовах.

Існує три основних типи сонячного інвертора. Кожен має свої переваги і недоліки. В основному більшою популярністю користується мережевий інвертор, так як він дозволяє здійснити підключення сонячної електростанції до зеленого тарифу, про який докладніше тут.

Автономні сонячні інвертори, off grid - інвертори, не підключені до зовнішньої електричної мережі і призначені для автономних сонячних електростанцій. Такі інвертори працюють окремо і не можуть працювати по "Зеленому тарифу", в основному застосовуються як незалежне джерело безперебійного живлення. Гібридний сонячний інвертор, hybrid, ще називають «акумуляторно-мережевий» перетворювач, який поєднує властивості автономних і мережевих інверторів. Гібридні інвертори мають велику кількість налаштувань для оптимізації роботи сонячної електростанції від загальної електричної мережі при наявності акумуляторних батарей. Мережеві сонячні інвертори, on grid, працюють синхронно із зовнішньою мережею електропостачання. У разі збою живлення мережевий сонячний інвертор вимикається автоматично. Мережеві інвертори підходять для сонячних систем без акумуляторних батарей. Вся вироблена енергія генерується в загальну мережу за «Зеленим тарифом», що робить його найбільш вигідним для установки в приватному будинку або дачі.

Якщо вже є рішення щодо самостійного встановлення сонячної електростанції або рішення щодо готового комплекту сонячних батарей з метою джерела безперебійного живлення для приватного будинку або дачі, тоді необхідний автономний або гібридний інвертор. Якщо ж хочете продавати електроенергію за "Зеленим тарифом" і при цьому отримувати прибуток для більш швидкої окупності сонячної електростанції, тут необхідно вибирати мережевий сонячний інвертор.