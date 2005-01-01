|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Основні складові сонячної електростанції
Системи сонячних панелей не вимагають особливого технічного обслуговування. Це пов'язано з тим, що більшість систем не мають рухомих частин і поки вони отримують сонячне світло, вони служать надійним джерелом електроенергії протягом 25-30 років.
На сьогоднішній день існує безліч виробників, які пропонують широкий асортимент сонячних панелей і мережевих інверторів. Саме комплект сонячних панелей і мережевий інвертор є основними компонентами, які перетворюють енергію сонця в електрику. Тому на сьогоднішній день, вигідним вкладенням є сонячна електростанція та підключення до державної програми «Зелений тариф».
Сонячна батарея
Одна з найважливіших складових сонячної електростанції - це комплект сонячних панелей. Сонячні панелі повинні бути спрямовані на південь для оптимального виробництва енергії. Панелі також можуть стояти на сході або заході і виробляти велику кількість електрики, поки на них потрапляє сонячне світло.
Коли мова йде про сонячні батареї, то тут є кілька варіантів щодо типу панелі (монокристалічна, полікристалічна, тонкоплівкова) і їх виробника. Обрана технологія сонячних панелей повинна залежати від типу установки і уподобань.
Наприклад, якщо ви встановлюється наземна система, то, ймовірно, є достатня кількість землі. Це означає, що є місце для установки більш стандартних панелей і будуть менші витрати.
Якщо ви встановлюється система на даху з обмеженим простором, доступним для сонячних батарей, то високопродуктивні монокристалічні панелі можуть допомогти збільшити кількість електрики, щоб максимізувати заощадження. Багато покупців будуть вибирати панелі з високою ефективністю, навіть якщо така не потрібна, тому що вважають за краще встановлювати менше панелей в цілому.
Система кріплень сонячних батарей
Сонячна батарея буде встановлена на даху за допомогою спеціальної системи кріплень. Головним завданням системи кріплень, тримати сонячні батареї на даху в нерухомому стані.
Всі системи кріплення на даху мають однакове функціональне призначення, але вони можуть відрізнятися від способу установки. Більшість таких систем мають стандартний принцип роботи, це означає, що у даху будуть просвердлені спеціальні отвори для їх кріплення, а до них вже будуть монтуватися сонячні батареї.
Установники будуть використовувати спеціальні герметики в місці з'єднання з дахом, щоб запобігти потраплянню вологи. Але цей тип кріплення може виявитися не найкращим варіантом, все залежить від матеріалу покрівлі.
Для наземної установки є також стаціонарні системи кріплення. Деякі люди можуть віддавати перевагу використанню спеціальних трекерів, які дозволять сонячним батареям стежити за сонцем протягом дня. Недоліки використання трекерів полягають у тому, що вони дорогі і з плином часу вимагають додаткового обслуговування.
Перевагою таких систем є те, що сонячні батареї, встановлені по системі стеження, будуть виробляти більше електроенергії, ніж встановлені на даху.
Сонячний інвертор
В системі сонячної електростанції також буде встановлений сонячний інвертор або навіть кілька, в залежності від необхідної потужності сонячної електростанції, який буде підключений через спеціальні сонячні кабелі до панелей. Метою інвертора є перетворення електрики постійного струму (DC), отриманого від сонячних батарей, в змінний струм (AC) для використання в домашніх умовах.
Існує три основних типи сонячного інвертора. Кожен має свої переваги і недоліки. В основному більшою популярністю користується мережевий інвертор, так як він дозволяє здійснити підключення сонячної електростанції до зеленого тарифу, про який докладніше тут.
Якщо вже є рішення щодо самостійного встановлення сонячної електростанції або рішення щодо готового комплекту сонячних батарей з метою джерела безперебійного живлення для приватного будинку або дачі, тоді необхідний автономний або гібридний інвертор. Якщо ж хочете продавати електроенергію за "Зеленим тарифом" і при цьому отримувати прибуток для більш швидкої окупності сонячної електростанції, тут необхідно вибирати мережевий сонячний інвертор.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com