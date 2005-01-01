Подбор выгодного тура в Турцию

Предложений на рынке туристических услуг великое множество, есть возможность выбора, сравнивая варианты различных туристических агентств и туроператоров и сопоставляя цены и ассортимент услуг. Для поиска нужной информации нет необходимости просматривать десятки сайтов различных туристических компаний, достаточно посетить сайт Otpusk.com и получить сравнительный анализ цен и предоставляемых услуг на более чем два миллиона туров и экскурсий в 101 страну мира от 34 туроператоров.

Как работает сайт Otpusk.com

На сайте Otpusk.com не продаются туристические путевки, их каждый желающий может приобрести непосредственно в туристическом агентстве. Но до момента приобретения тура каждый желающий отдохнуть и посетить с экскурсией определенную страну имеет уникальную возможность сравнить действующие в режиме онлайн цены на туры и подборку самых дешевых туров в соответствии с заданными параметрами.

Обозначенные цены на туры в Турцию гарантируются создателями специального программного обеспечения, с помощью которого информация туристических агентств собирается и сортируется в режиме реального времени за 25 параметрами, в том числе такими как:

дата начала тура и количество ночей (длительность тура);

точная дата и аэропорт вылета/прилета;

количество туристов, их возраст, условия питания и т.д.

Сложность подачи актуальной информации усложняется тем, что многие туроператоры продают «горячие» туры в зависимости от наполняемости рейсов, поэтому около 15% указанных на сайте цен могут ежедневно меняется, при этом все желающие имеют возможность найти и сравнить цены на выбранные направления и избрать самое выгодное предложение.

Выбираем туры в Турцию

Одним из наиболее затребованных направлений отдыха для украинских туристов течении последних десятилетий является отдых в Турции благодаря достаточно доступным ценам, качеству обслуживания и возможно хорошо отдохнуть в любое время года. Благодаря географическому расположению (побережье Турции составляет 7000 км и омывается четырьмя морями) все желающие имеют возможность насладиться сравнительно недорогим пляжным или горнолыжным отдыхом, оздоровительными турами или познавательными экскурсиями.

Развитая турецкая инфраструктура ориентирована на туриста, поэтому не составляет особого труда, просматривая сайт Otpusk.com, отыскать «горящий» дешевый тур, гарантирующий максимальное удовольствие за сравнительно небольшие деньги. В большинстве турецких отелей организована система «все включено», гарантированы отменные условия проживания независимо от количества звезд у отелей. Как правило, гостиницы расположены в пределах первой и второй линии от моря, у них собственная большая зеленая зона с расположенными бассейнами, ресторанами и барами, фитнес и спа-центрами, для детей оборудованы специальные игровые площадки и клубы. Турецкий персонал гостиниц и ресторанов отлично владеет русским и английским языком, так что проблем в общении не возникает.