Меню космонавта

Під час космічних польотів організм людини відчуває колосальні навантаження: стан невагомості, важкий скафандр, ізоляція від звичного «земного» життя і емоційно-психічне напруження. В таких умовах життєво важливо не залишитися голодним. Про це піклуються російські вчені, які забезпечують перебування космонавтів на орбіті і роблять його комфортним. І один з важливих напрямків-особливе, космічне харчування.

На світанку пілотованої космонавтики питань була маса: як повинен виглядати прийом їжі космонавта, засвоїть організм їжу в умовах невагомості. Частина відповідей знайшлася вже після польоту Юрія Гагаріна. Його раціон складався з двох страв: м'яса і шоколаду. Вже в 1961 році політ космонавта Германа Титова супроводжувався трьома стравами: до м'яса і шоколаду додався суп і навіть компот.

Але після повернення на Землю космонавт розповів, що відчував сильне відчуття голоду, що доходить до запаморочення. Тоді вчені стали звертати увагу на поживність раціону і особливості засвоєння продуктів.

Через 20 років досліджень космічна їжа стала смачніше і різноманітніше. В СРСР раціон космонавтів становив близько 300 видів їжі.

У нинішніх членів екіпажу є стандартний раціон харчування з трьох розділів: м'ясо, гарніри, овочі. Його складають до польоту на основі переваг космонавтів. Велика частина-це консерви або страви, приготовані за технологією сублімаційної сушки. По-іншому вона називається ліофілізація. При такому способі їжу спочатку готують звичним способом, потім заморожують, сушать і за спеціальною технологією видаляють рідину. Сублімований продукт перетворюється в звичайний, якщо додати до нього води.

Звичайно, в космічному меню є не всі продукти. Якщо чогось не знаходиться, то члени сім'ї космонавта можуть надіслати йому все необхідне. Але далеко не всі продукти потрапляють на борт. Для цього їжа проходить випробування. Наприклад, пов'язані зі стрибками температур і термінами зберігання. Для упаковки застосовується технологія вакууму. А до цього, за радянських часів, використовували геніальний винахід вітчизняних вчених-їжа в тюбиках.

За роки досліджень вчені розробили норми харчування. Так, на одного космонавта припадає 1 кг 600 г їжі на добу, або 3000 калорій.

Раціон розрахований на 16 днів, при цьому страви не повторюються. Технологи досі в пошуках нових рецептів: в хід йдуть і старі Кулінарні книги, і страви національних кухонь. Тому асортимент раз на 2-3 роки поповнюється новими позиціями.

Зараз на МКС є кілька видів їжі: натуральна, регідратована і термостабілізована.

Натуральна їжа - це продукти, що не потребують обробки: крекери, коржі і мюслі.

Регідратована їжа відрізняється тим, що в ній зовсім немає води. Коли настає час прийому їжі, то в пакет просто додають гарячу воду. Так продукт набуває звичного смаку і запаху. До цієї категорії відносять: сир, коктейль з креветок, яєчня, локшина, борщ, молоко, котлети, паста та інші. Звичайно, при такому методі звичайна порція улюбленої страви важить в кілька разів менше. Наприклад, порція спагетті важить всього 28 грамів. МКС відновлює близько 80% споживаної води, а значить, для космонавтів вигідніше просто іноді поповнювати запас води. І незважаючи на це доставити продукти екіпажу далеко не дешеве задоволення: порція спагетті обходиться в 1800 доларів США, а один літр води в 62500 доларів США.

Термостабілізована їжа. Такі продукти спочатку нагріваються до високої температури – це потрібно для знищення шкідливих мікроорганізмів, а потім фасуються в банки або пакети. До даної категорії відносять: яловичину з овочами або гороховий суп.

Російські та американські вчені створили єдиний підхід організації харчування, тому принципи і структура залишаються однаковими для космонавтів двох країн. Зараз харчування екіпажів на МКС здійснюється раціоном, що складається наполовину з російських і американських продуктів. Таке поєднання робить меню досить різноманітним і задовольняє індивідуальні смакові запити в умовах невагомості.

Рецепт космічного борщу

Варимо борщ на наваристому бульйоні звичним методом. Готову страву переміщаємо в цех сублімаційної сушки. Далі блюдо потрапляє на деко і в спеціальну установку. Дві доби борщ заморожується в спеціальній камері при температурі від мінус 30 градусів до мінус 50. Після цього створюється вакуум і одночасний Обігрів - запустився процес сушіння. У підсумку отримуємо рожево-червоний порошок, який перетвориться в звичайний борщ після додавання гарячої води. Приємного апетиту!