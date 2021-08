Підсумки шостої оціночної доповіді Міжнародної групи експертів зі зміни клімату № 10 (714) 19 26 серпня 2021 року Заголовки газет та інших медіа на початку серпня 2021 р.були драматичними: «буде тільки гірше», «Сигнал тривоги для людства», «нас чекають великі проблеми» і т. д. ці матеріали були присвячені виходу в світ чергової шостої оціночної доповіді Міжурядової групи експертів зі змін клімату (МГЕЗК/IPCC). Попередня П'ята доповідь, у підготовці якої в якості одного з авторів у главі "Кріосфера" брала участь член-кореспондент, директор Інституту географії РАН Ольга Соломіна, вийшла друком у 2013-2014 рр. У шостій доповіді її роль виявилася більш скромною: як автор-контриб'ютор вона працювала над матеріалом з історії гірських льодовиків. Ми попросили Ольгу Миколаївну "розшифрувати" основні висновки першого тому шостого оціночної доповіді МГЕЗК, присвяченого науковій основі спостережуваних і очікуваних змін клімату. Чому і як змінюється клімат, як на клімат впливає людина і – мабуть, головне – що чекає людство в кінці ХХІ ст. Перший том доповіді, який був представлений широкій публіці на початку серпня 2021 р., присвячений фізичним основам змін клімату та їх причин. Документ, доступний всім бажаючим у відкритому доступі https://www.ipcc.ch, має 3949 сторінок. Не думаю, що хтось, крім редакторів, прочитав його від початку до кінця. Однак для фахівців, що займаються проблемами змін клімату і навколишнього середовища, це читання надзвичайно корисне: у книзі в дуже концентрованому вигляді зібрані сучасні уявлення про те, як влаштований клімат Землі і як він змінюється. На щастя, для широкої публіки є скорочена версія звіту, яка називається "технічне резюме«, і ще коротша і полегшена – »Резюме для політиків". Основні висновки, які представила комісія світовій науковій спільноті та широкій публіці, цього разу не є чимось несподіваним. Швидше, навпаки: вони підтверджують колишні висновки про антропогенний характер сучасного потепління, про який давно говорять кліматологи. Зазначу, до речі, що основні фактори, що впливають на клімат Землі, були відомі вже до кінця ХІХ ст.з початку ХХ ст. почали спостерігати за зміною сонячної радіації, вулканічною активністю, глобальними біогеохімічними циклами. З 1970-х рр. почали досліджувати вплив на клімат атмосферних аерозолів, парникових газів, підстильної поверхні та особливостей землекористування. До кінця ХХ ст. стало очевидно, що сучасне людство перетворилося на найважливіший фактор, що змінює глобальний клімат Землі. З чим же пов'язане зростаюче занепокоєння вчених, журналістів і політиків після виходу в світ шостої доповіді? Перш за все, тривогу викликає той факт, що потепління відбувається за самим песимістичним сценарієм – швидше і інтенсивніше, ніж передбачалося ще кілька років тому. Цілком ймовірно, утримати його в межах 1.5 град. С (порівняно з доіндустріальним періодом, як передбачалося, згідно з Паризькою угодою) не вдасться, і вже через 15 років цей рівень буде перевищено, якщо обсяг антропогенних викидів парникових газів не зміниться. Зростання середньої глобальної температури з середини ХІХ ст. оцінюється приблизно на 1.1 град. С, причому температура зростає майже у всіх регіонах, теплішає і Океан. Спостережуване глобальне підвищення температури приземного повітря на 0.9-1.2 град. З в 2010-2019 рр. набагато більше, ніж це може пояснити внутрішня мінливість системи (від -0.2 до 0.2 град. C) або природні фактори – орбітальний, сонячна активність та ін. (від -0.1 до 0.1 град. C). Згідно з кліматичними моделями, антропогенними факторами пояснюється потепління в масштабі від 0.8 до 1.3 град. C. Триває підвищення рівня Світового океану. Воно відбувається через теплового розширення води і через втрату льоду на суші. Перше пояснює 50% підвищення рівня (за період 1971-2018 рр.). Внесок у цей процес танення льодовиків за той же період склав 22%, льодовикових щитів – 20%, а зміни в запасах води на суші – ще 8%. В останні десятиліття (з 1992-1999 по 2010-2019 рр.) швидкість скорочення заледеніння льодовикових щитів збільшилася в чотири рази. З упевненістю можна говорити про те, що підвищення відносного рівня моря продовжиться протягом ХХІ століття, за винятком декількох регіонів, де відзначаються значні темпи геологічного підйому суші. Через підйом рівня екстремальні події (повені, наприклад), які раніше траплялися раз на століття, до 2100 р.на половині пунктів спостережень відбуватимуться щорічно. Згідно з прогнозами, в наступні 2000 років глобальний середній рівень моря підвищиться приблизно на 2-3 м, якщо потепління обмежиться 1.5 град. C, на 2-6 м при обмеженні до 2 град. C і від 19 до 22 м при потеплінні на 5 град. C, і він буде продовжувати підвищуватися протягом наступних тисячоліть. Ці прогнози узгоджуються з реконструкціями: Так, рівень моря був на 5-10 м вище, ніж сьогодні, близько 125 тисяч років тому, коли глобальні температури були на 0.5-1.5 град. C вище, ніж у доіндустріальний період; і на 5-25 м вище приблизно 3 мільйони років тому, коли глобальні температури перевершували доіндустріальні на 2.5-4 град. C. Якщо в минулому доповіді IPCC у експертів не було кількісного підтвердження збільшення частоти і інтенсивності екстремальних явищ у міру потепління, то зараз стверджується, що екстремальні кліматичні події – хвилі спеки, посухи і екстремальні опади – при потеплінні клімату будуть траплятися все частіше. Навіть якщо викиди парникових газів стабілізуються або знизяться, інерційна кліматична система Землі не зможе миттєво повернутися в своє «доіндустріальне» стан: нагрітий Океан буде продовжувати надавати своє отепляющее вплив, глобальна температура буде рости, льодовики і вічна мерзлота – танути, рівень моря – підніматися. У шостій доповіді немає окремої глави з історії клімату. Автори спробували вирішити складне завдання і інтегрувати реконструкції, інструментальні дані і прогнози в єдиному оповіданні, що дає цікавий ефект і стимулює фахівців різного профілю вступити в конструктивний діалог, щоб пов'язати дані і результати, отримані різними методами. У доповіді розглядаються п'ять основних сценаріїв майбутньої зміни клімату у зв'язку з масштабами впливу на нього людини. У разі реалізації сценарію низької емісії парникових газів до кінця ХХІ століття середня глобальна температура буде вище, ніж в 1850-1900 рр., на 1-1.8 град. C, для сценарію середнього рівня емісії - вона збільшиться на 2.1-3.5 град. C. При дуже високому рівні викидів парникових газів збільшення буде драматичним - на 3.3-5.7 град. C. в останній раз глобальна температура збільшувалася на 2.5 град. З і вище, ніж 1850-1900 рр., більше 3 мільйонів років тому. Відзначаються сьогодні концентрації вуглекислого газу в атмосфері не були вище, ніж за останні 2 мільйони років, метану і закису азоту – за 800 тисяч років. За прогнозом, поверхня суші буде продовжувати нагріватися в 1.4-1.7 рази сильніше, ніж поверхня океану. Потепління в Арктиці прогнозується в два рази сильніше, ніж в середньому по Землі. Арктика, ймовірно, буде практично вільною від морського льоду у вересні, принаймні, один раз до 2050 р. при будь-якому з п'яти розглянутих сценаріїв. Питання про динаміку Антарктичного морського льоду в шостій доповіді як і раніше залишилося відкритим: моделі поки не можуть відтворити його сучасних змін. Чи можуть якісь природні фактори уповільнити або зовсім "скасувати" підвищення глобальних температур? Відомо, наприклад, що охолоджуючим впливом володіють сильні виверження вулканів, особливо тропічних. На жаль, зі зрозумілих причин, їх дуже важко прогнозувати. Судячи з палеокліматичних та історичних даних, цілком ймовірно, що, принаймні, одне велике експлозивне виверження відбудеться в ХХІ столітті. Таке виверження знизить глобальну температуру поверхні і кількість опадів, особливо над сушею, вплине на мусонну циркуляцію і т.д., але ці зміни будуть короткостроковими. Вони не змінять довгострокової тенденції до потепління, але тимчасово і частково замаскують антропогенні зміни клімату. Природне питання виникає про те, наскільки достовірні всі ці прогнози, причому виникає він не тільки у скептиків, але і з боку «алармістів», тобто тих, хто, навпаки, стурбований тим, що прогнози применшують масштаби майбутніх кліматичних змін і ігнорують можливості катастрофічних перебудов кліматичної системи. До таких належить проблема Гольфстріму і перекидаючої Атлантичної меридіональної циркуляції, яка слабшає і, ймовірно, буде слабшати і надалі при всіх сценаріях антропогенних викидів. Фахівці не можуть поки оцінити швидкості цих процесів. Більшість з них вважає, що колапсу до 2100 року не відбудеться. Якщо ж він трапиться, це викличе різкі зрушення в кліматичній системі Землі, наприклад, ослаблення африканського і азіатського мусону і, навпаки, посилення мусонів в Південній півкулі, похолодання і посуху в Європі та ін. У новій доповіді з великою впевненістю підтверджується висновок П'ятого доповіді про існування майже лінійної залежності між сукупними антропогенними викидами CO2 і викликаним ними глобальним потеплінням. Кожні 1000 Гт кумулятивних викидів CO2, за оцінками, призводять до збільшення глобальної температури приблизно на 0.45 град. C. Загальний висновок шостої доповіді такий: положення серйозне, і необхідні термінові заходи щодо зниження викидів. За умови розвитку цивілізації за сценарієм низьких емісій ефект буде помітний приблизно через два десятиліття, так як його важко буде відразу розрізнити на тлі високої природної мінливості клімату. Цікаво, що в багатьох країнах зниження економічної активності в рік ковіда (2020 р.), яке призвело до поліпшення якості повітря в багатьох промислових районах, не позначилося на зростанні концентрації СО2. Необхідні масштабні тривалі зусилля, фактично – технологічна революція, яка дозволить замінити вуглецеву сировину на Інші, поновлювані види енергії. 