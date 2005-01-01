Страховка ОСАГО: вартість оформлення та гарантії

ОСАГО прийшло в Україну в 1995 році, а обов'язковим стала через 10 років. З тих пір дорожній рух без даного поліса уявити просто неможливо. Дійсно, він фігурує в числі обов'язкових для надання поліції документів. Його відсутність призведе до накладення адміністративного штрафу в тому випадку, якщо це виявилося при зупинці на вимогу співробітника поліції. Якщо ж факт відсутності поліса виявився при дорожньо-транспортній пригоді, в якому даний водій визнаний винним, йому доведеться оплачувати ремонт автомобілів, а також - якщо це необхідно - лікування постраждалих в ДТП пасажирів.

Сенс і призначення обов'язкового страхування

Якщо опустити елемент необхідності, можна знайти додаткові переваги в ОСАГО, головне з яких - фінансова підтримка при ДТП. Суми, які отримає постраждалий учасник, несумірні з тими, які він заплатить за придбання поліса.

В даний час верхня межа законодавчо встановлений на наступному рівні:

по частині відшкодування шкоди майну третіх осіб і транспортних засобів: 130000 гривень;

по частині відшкодування витрат на лікування потерпілих в ДТП громадян: 260000 гривень.

Вищесказане не означає, що всім хто звернувся будуть виплачені саме такі суми. Вказано лише верхню межу, який виплачується вкрай рідко.

Оформлення обов'язкового страхування можливо здійснити на сайті https://parasol.ua/ua/osago/ .

Визначення суми до виплати

Для того, щоб визначити суму грошових коштів, яку необхідно виплатити заявникові за його зверненням, ініціюється проведення експертизи. Фахівці, грунтуючись на різних параметрах, визначають ступінь пошкоджень транспортних засобів і майна третіх осіб. Далі розраховується необхідна на ремонт сума грошей, яка закріплюється спеціальним актом.

Якщо заявник не згоден з цією сумою, він має право ініціювати аналогічну експертизу зі свого боку, з результатами якої згодом звернутися в суд. У цьому випадку термін отримання компенсації буде залежати від того, наскільки швидко буде прийнято судове рішення.

Вартість поліса ОСАГО

Фактична ціна, яку вам доведеться заплатити за поліс, залежить від кількох факторів:

Місто проживання заявника. Габарити ТЗ і його обсяг двигуна. Наявність або відсутність пільг. Цільове використання ТЗ (наприклад, в якості таксі).

На сайті ви знайдете близько 50 варіантів страховок від провідних українських фірм. Вам залишається тільки вибрати відповідний для вас варіант. Вартість, яка буде вказана при оформленні є остаточною і не зміниться в процесі замовлення.