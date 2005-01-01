Півгодини прогулянок після інсульту знижують ризик смерті на 54%

Канадські вчені з University of Calgary стверджують, що перенесли інсульт пацієнти, які регулярно гуляють або катаються на велосипеді, на 54% рідше вмирають з будь-якої причини раніше терміну.

У дослідженні брали участь 895 осіб, середній вік яких склав 72 роки. Всі вони перенесли інсульт. Дані спостережень за ними порівнювалися з даними 97,8 тисячі осіб, середній вік яких склав 63 роки. Ніхто з цієї групи не хворів на інсульт. Вчені оцінювали фізичну активність випробовуваних по наступних позиціях: ходьба, біг, робота в саду, силові тренування, їзда на велосипеді і плавання.

Спостереження велися протягом 4,5 років. За цей час від інсульту померли 25% людей, раніше вже перехворіли їм, і тільки 6% людей, у яких до цього не було інсульту.

Однак виявилося, що в групі «інсультників» серед тих, хто щотижня 3-4 години хоча б гуляв, померли 15%, а серед тих, хто не мав ніякої фізичної активності – помер кожен третій (33%).

Схоже співвідношення спостерігалося і в групі людей, у яких до участі в експерименті не було інсульту: серед тих, хто регулярно рухався, померли від інсульту 4%, а серед тих, хто цього не робив – 8%.

Максимальний ефект спостерігався в групі людей, які перенесли інсульт і не досягли ще 75-річного віку: 11% померлих серед тих, хто тренувався, проти 29% тих, хто цього не робив. Зниження ризику смерті з будь-якої причини склало 80%. У віковій категорії 75 + ефект був нижчим, але все одно досить вагомим: зниження ризиків склало 32%.