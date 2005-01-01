Резиновые лодки «Колибри»

«Колибри» – знаменитый производитель резиновых лодок из Украины. За годы работы, специалистам удалось создать множество моделей, адаптированных под любителей водного туризма, а также под охотников и рыболовов.

Резиновые лодки прошли международную сертификацию, и нашли применение в гражданском, государственном и коммерческом секторе.

Особенности резиновых лодок «Колибри»

Резиновые лодки «Колибри» отличаются маневренностью, комфортом, простотой в эксплуатации и неприхотливостью. Благодаря продуманной конструкции, инженерам удалось облегчить вес плавсредства. Каждая лодка изготавливается из высококачественных материалов, стойких к резким температурным перепадам и механическим повреждениям.

Представленные компанией модели отличаются диаметром баллонов. На всю продукцию производитель дает длительную гарантию, что подтверждает высокое качество изделий. С полным ассортиментом резиновых лодок и их характеристиками вы можете ознакомиться на сайте kolibriboats.com.

Преимущества лодок «Колибри» перед конкурентами

На рынке присутствует ряд моделей, которые могут составить конкуренцию украинским резиновым лодкам. Предлагаем рассмотреть ряд особенностей и преимуществ «Колибри», которые позволяют лодкам обойти конкурентов.

Первое, на что стоит обратить внимание – огромный ассортимент лодок. Есть модели «под мотор» и весельные, различные по вместимости, количеству мест, диаметру баллонов и пр. Кроме этого, модули отличаются по комплектации – специалисты помогут подобрать дополнительное оборудование, которое повысит характеристики лодки.

Представленные изделия отличаются компактными размерами и небольшой массой. В свернутом виде такое плавсредство легко поместится в рюкзак и не доставит дискомфорта даже в продолжительных пеших путешествиях.

При грамотной эксплуатации, лодки «Колибри» прослужат владельцу больше 20 лет. Чтобы узнать более подробно о том, что собой представляет резиновая лодка Колибри, достаточно посетить официальный сайт компании и ознакомиться с характеристиками.

Вся продукция «Колибри» сертифицирована – при покупке смело требуйте у продавца сертификат качества, и если он отсутствует, следует отказаться от покупки. Лодки от украинской компании различаются не только по размерам и комплектации, но и по назначению. В каталоге фирмы вы можете найти модели для:

Увеселительных прогулок;

Охоты и рыбалки;

Туризма и водного спорта;

«Гоночные» модели.

Лодки «Колибри» отличаются своей безопасностью. Каждый баллон разделен на несколько отдельных секций – в случае прокола, изделие не пойдет ко дну, а останется на воде. Сплавщик может выполнить ремонт прямо на воде с помощью ремкомплекта, и накачав пробитую часть, продолжить путешествие по воде. По бортам лодок оборудованы страховочные фалы, к которым можно пристегнуться или ухватиться за них при падении в воду.