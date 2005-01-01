Які поради допоможуть швидко вивчити французьку мову

Вивчення французької мови з нуля не всім дається легко та вимагає часу, зусиль і коштів. Головне, що треба зробити, аби якнайскоріше досягти успіху, — правильно вибрати курси французької з дипломованими викладачами, які мають досвід. Також необхідно дотримуватися простих, але ефективних порад, що допоможуть прискорити процес вивчення. Найдієвіші з них наведені нижче.

Важливість регулярності

Інколи людина, керуючись ентузіазмом, береться за навчання, але вже за кілька тижнів починає пропускати уроки або ставитися до них легковажно. Пам'ятайте, що для досягнення результату інколи доводиться змушувати себе, тому слід ставитися до занять відповідально. Постійні пропуски лише уповільнюватимуть темпи навчання та негативно відобразяться на його якості.

Будьте наполегливі

Якщо після занять у вас виникли запитання, не варто їх залишати на потім, думаючи, що пізніше буде зрозуміло. Ставте запитання викладачам, не треба соромитись. Багато кому в цьому допомагають індивідуальні уроки. Також корисно шукати відповіді самотужки. Наприклад, якщо спілкуєтеся з носієм французької і під час бесіди не розумієте якісь вислови — не намагайтеся здогадуватися, краще прямо перепитати.

Вчіть слова

Процес запам'ятовування нових слів багато кому здається найнуднішим з усієї програми. Але без поповнення словарного запасу вивчити мову нереально. У школі французької Côte d’Azur викладачі використовують сучасні методи, що полегшують вивчення нових слів студентами. Заведіть собі гарний зошит та зробіть його словником. Записуйте туди не лише слова, які дізнаєтесь на курсах, а й з інших ресурсів, якщо вони здаються вам цікавими. Також фахівці радять не зосереджуватися лише на словах, а запам'ятовувати вислови, словосполучення та речення.

Використовуйте інтернет

Якщо ви проводите багато часу в інтернеті, зробіть цю справу ще й корисною. По-перше, налаштуйте мову у своїх соціальних мережах на французьку. Взагалі на телефоні та інших гаджетах можна змінити її на потрібну. Також знайти багато корисних та цікавих відеороликів, на перегляд яких можна замінити безцільне переглядання звичного контенту. Викладачі також радять слухати французькі пісні, дивитися фільми з субтитрами, а згодом і цілком французькою мовою.

Розмовляйте!

Без розмовної практики будь-які знання не мають жодного сенсу. Тим паче, якщо навички не застосовувати у мовленні, ви їх дуже швидко забудете. Варто починати розмовляти французькою одразу, переступивши через свої страхи та сором. Почати це робити легше під час гурткових занять на курсах. Також не слід втрачати можливість поспілкуватися з носіями, а якщо вам пощастить потрапити у франкомовну країну — це буде найкращий спосіб прискорити вивчення мови.

Обов'язково хваліть себе за будь-які досягнення, пам'ятаючи, що довгий шлях складається з невеличких кроків. Тоді вивчення французької мови буде приносити задоволення.