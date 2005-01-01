Зеленський заснував нагороду "Національна легенда України"

Її вручатимуть за видатні заслуги в становленні незалежної України.

Президент України Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду "Національна легенда України". Відповідний указ він підписав 14 липня, повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцнення її державності, захисту Вітчизни та служінні українському народу. Також нагороди будуть удостоєні ті, хто вніс вагомий внесок в розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я і веде активну благодійну та громадську діяльність.

Поки невідомо, як буде виглядати нагорода. Її малюнок буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен провести Кабмін.

Уряд до 9 серпня 2021 року має подати на затвердження президенту проекти малюнка нагороди. Виготовленням відмінності і атрибутів до неї буде займатися Державне управління справами за участю Нацбанку.

Президент Володимир Зеленський 23 червня підписав указ, яким нагородив 12 українських військовослужбовців за захист територіальної цілісності і суверенітету України. Двоє воїнів нагороджені орденами посмертно.

У березні з нагоди Міжнародного жіночого дня президент Зеленський присвоїв 109 державних нагород видатним українкам за внесок в "розвиток держави, зразкове виконання службового обов'язку та багаторічну сумлінну працю". Серед них лікарі, вчені, адвокати, військові, прикордонники, артистки і спортсменки.