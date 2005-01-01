Готуємося до співбесіди: 5 порад рекрутера

Як правильно підготуватися до бесіди з роботодавцем і знизити рівень стресу.

Сьогодні в Україні проблема безробіття є досить актуальною, відповідно, актуальна і проблема пошуку роботи. Про те, як підготуватися до співбесіди, щоб отримати роботу мрії, розповіла керівник відділу рекрутингу міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble Аліса Лаговська.

Рада 1. Вивчіть інформацію про компанію

В першу чергу, говорить Лаговська, потрібно розуміти в яку компанію ви йдете на співбесіду. Ознайомтеся з інформацією про компанії, якщо ви не зробили цього до відправки резюме або ознайомилися поверхнево, освіжіть в пам'яті напрямки її діяльності, особливості роботи, публічно задекларовані плани з розвитку. Показати статті компанії в соціальних мережах: стиль спілкування і тон відповідних коментарів допоможе краще зрозуміти її культуру і цінності. Чим більше ви знаєте про компанії, тим в перспективі швидше ввімкнетеся в роботу.

Порада 2. Дізнайтеся заздалегідь формат співбесіди

А по можливості - ще й імена представників компанії, які будуть присутні на ньому. Так ви зможете розставити пріоритети в подачі тієї чи іншої інформації. Наприклад, рекрутерів можуть більше цікавити ваші особистісні характеристики і відповідність з посадовими обов'язками, а керівників - конкретні показники і цифри, яких ви досягли на попередньому місці роботи, або наскільки якісно виконували посадові обов'язки.

Порада 3. Опрацюйте популярні питання

Аліса Лаговська рекомендує уважно перечитати своє резюме ще раз - так ви не тільки згадайте все, чим займалися, але і зможете попрактикуватися в питаннях, які можуть стосуватися вашого резюме.

"Розкажіть про ваші слабкі місця" - одне з питань, які люблять задавати рекрутери. Щоб він не застав зненацька, варто не тільки згадати свої слабкі місця або промахи, але і подумати, як про них розповісти. Хороший вихід - розповісти про слабкості, над якими ви працюєте.

Підготуйтеся до відповіді на питання, чому ви зацікавлені в цій посаді і компанії в цілому. Роботодавці шукають людей які хочуть працювати і приносити користь не тільки собі, а й компанії у вигляді цікавих проектів і якісно виконаної роботи.

І, нарешті, не зайвим буде підготувати коротку презентаційну мова про себе. Біографічну довідку готувати не потрібно, а ось про досвід і особистісні якості можна розповісти.

Рада 4. Не запізнюйтесь

Дізнайтеся точне місце розташування місця, де буде проходити співбесіду, і подбайте про те, щоб не запізнитися. Врахуйте можливі пробки і шляхи їх об'їзду, і побудуйте свій маршрут таким чином, щоб при будь-якій ситуації ви приїхали за 10 хвилин до зустрічі.

Рада 5. Підготуйте свої питання

Підготуйте питання рекрутеру. За словами експерта, багато претендентів забувають, що співбесіда - це не допит, а діалог, під час якого компанія дізнається про ваш досвід і компетенції, а ви - про умови праці та посадові обов'язки. Не соромтеся перепитувати незрозумілі моменти, уточнювати всі ваші запитання, навіть якщо вони лежать на поверхні.