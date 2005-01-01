Виявлено "суперантитіло" проти SARS-CoV-2 і його "побратимів"

Суперантитіло бореться не тільки проти SARS-CoV-2, а й з іншими коронавірусами, і має підготувати людство до боротьби з мутаціями.

Біохіміки Центру дослідження раку в Сіетлі вивчили 12 антитіл, виділених у інфікованих коронавірусів людей і з'ясували, що вони прикріплюються до фрагменту вірусного білка, який зв'язується з рецепторами на клітинах людини. Він називається рецептор-зв'язуючим доменом.

Вчені склали список з тисяч мутацій в доменах різних варіантів COVID-19 та інших інфекцій з групи сарбековірусов і прийшли до висновку, що антитіло S2H97 може прикріплятися до доменів всіх подібних патогенів та нейтралізувати їх в живих клітинах.

Вчені не ризикують стверджувати, що S2H97 може захистити від нових штамів, але відкриття "суперантитіла" має підготувати людство до боротьби з іншими мутаціями вірусу.

Захворюваність коронавірусів зростає в світі. Нові, більш пристосовані варіації SARS-CoV-2 виявляються ще небезпечніше. Більшість хворих заражаються дельта-варіантом, є кілька випадків зараження черговою мутацією штаму "Дельта" - варіантом "Дельта-плюс".