Обзор крупнейшего украинского онлайн казино Космолот

Онлайн казино Космолот — известный украинский клуб, где игроки могут получить лучший азартный сервис. Несмотря на то, что по меркам индустрии заведение еще очень молодое (дебютный запуск — 2018 год), его аудитория уже исчисляется сотнями тысяч игроков и продолжает расти.

Бурный рост пользователей обусловлен еще одним фактором — Космолот официальный сайт стал первым держателем украинской лицензии, таким образом обеспечив игрокам максимальную надежность и безопасность. Благодаря этому рекламу казино можно заметить даже на крупных телеканалах.

Азартное заведение имеет узнаваемый с первого взгляда дизайн — фиолетовые оттенки, удобные меню и кнопки, а также популярные украинцы, которые то и дело появляются на главной странице. Пользоваться сайтом невероятно удобно — он простой, функциональный и имеет всего две локализации: на украинский и русский языки.

Стать участником Космолот можно за 10 секунд — для этого необходимо просто указать свой электронный адрес или телефон и придумать пароль. После этого пользователям открывается полный доступ ко всем разделам сайта.

Игровой софт

Kosmolot казино старается не уступать западным конкурентам в ассортименте азартных развлечений. Игровой софт представлен от 50 разработчиков, что создает богатый выбор игровых автоматов. В лобби можно насчитать более 2,000 вариантов и каталог постоянно расширяется — добавляются новые игры и провайдеры.

Софт представляют в основном гиганты индустрии создания игрового ПО — Microgaming, NetEnt, Igrosoft, Amatic и Belatra, Quickspin и множество других известных брендов. Таким образом, здесь найдут подходящие для себя игры как любители современных слотов, так и фанаты «одноруких бандитов».

Каталог с играми имеет удобную навигацию, которая позволяет сортировать слоты по разным параметрам — например, по бонусным играм или призовым функциям.

Живое казино

Погрузиться в атмосферу настоящего азарта игроки смогут в разделе Live-казино. Там представлены настольные игры от самого популярной студии — Evolution Gaming в широком ассортименте. Каждая игра: баккара, покер, блэкджек и рулетка представлены в нескольких вариантах с широким диапазоном ставок.

Помимо классических развлечений пользователи могут попробовать себя в различных игровых шоу, где веселая и непринужденная атмосфера тесно граничит с крупными выигрышами.

Программа лояльности

Бонусная программа Космолот казино может похвастаться большим количеством предложений, как для новых, так и регулярных игроков. На старте пользователи могут выбрать один из двух вариантов:

Стандартный бонус до 5,000 гривен + 500 бесплатных спинов;

VIP-бонус до 15,000 гривен + 1,500 бесплатных спинов.

Также в клубе Космолот Украина действуют регулярные бонусы — еженедельный релоад 25% и еженедельно обновляемое предложение для всех игроков.

Помимо основной программы лояльности в Cosmolot есть и другие способы выигрывать больше. Каждые несколько дней там проходят квесты — простейшие задания, за выполнение которых можно получить денежную награду или фриспины, а также два вида турниров:

Сетевые от известных провайдеров;

Эксклюзивные только для игроков клуба.

Азартное заведение поддерживает политику отказа от уровней и выдачи бонусов по ним, что дает возможность только что зарегистрировавшимся пользователям претендовать на активацию любых предложений.

Платежи и вывод выигрыша

Пополнить счет в Космолот онлайн игроки могут двумя способами — с помощью банковских карт любых банков Украины и через терминалы самообслуживания. В первом случае минимальный депозит составит 50 гривен, во втором — всего 7 гривен. Это позволяет новичкам начать игру без особых рисков для своего кошелька.

На вывод можно поставить от 100 гривен, но не более 4,999 гривен за один раз. Однако таких заявок можно создавать десятки, благодаря отличным лимитам на вывод.

Отдел платежей в Космолот онлайн Украина работает в режиме 24/7 без выходных, что значит, заявки игроков обрабатываются очень быстро и выигрыш оказывается на счету пользователя уже в течение часа.