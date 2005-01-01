Кабмін з 1 липня посилить боротьбу з тіньовою зайнят

До роботодавців чекають перевірки інспекторів праці.

З 1 липня Державна податкова служба спільно з Держслужбою з питань праці проводитимуть інспекції по виявленню роботодавців, які ухиляються від офіційного працевлаштування найманих працівників. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Заходи будуть проходити відповідно до Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, який включає два етапи:

інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання нелегальних працівників;

інспекційну кампанію серед роботодавців, які продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

- Незадекларована праця завдає значної шкоди суспільству. Люди, які погоджуються на неофіційну зайнятість, ставлять себе в ненадійне і небезпечне становище, оскільки позбавлені захисту своїх соціально-трудових прав. Зокрема, це право на нормований робочий день і безпечні умови праці, право на лікарняні і відпустка. Крім того, людину можуть звільнити в будь-який момент. На сьогодні кількість таких працівників становить понад 3 мільйони. Наше завдання їх захистити, - сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

Відповідно до Кодексу законів про працю за ухилення декларування найманих працівників передбачений штраф в розмірі 60 тисяч гривень за кожного такого співробітника. За повторне порушення протягом двох років роботодавцю доведеться заплатити 180 тисяч гривень.

У Кабміні розповіли, що під час першого півріччя інспектори праці поінформували понад 62 тисяч роботодавців і їх працівників про переваги офіційного працевлаштування.