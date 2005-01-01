Міносвіти схвалило концепцію нового президентського університету

Виходячи з документа, новий вуз стане флагманом системи освіти України.

Кабінет міністрів України на засіданні 16 червня схвалив концепцію реалізації проекту "Президентський університет". Деталі концепції опубліковані на офіційному сайті Міносвіти.

- Проект "Президентський університет" повинен стати зразковою моделлю інноваційного науково-освітнього хаба шляхом створення сучасного закладу завдяки концентрації кращих матеріальних і людських ресурсів країни, - заявляють в МОН.

При цьому новий вуз буде ще й таким собі криголамом, який перевірить існуючу нормативно-правову базу на ефективність і поліпшить її. У МОН розраховують, що формат проекту дозволить виявити і подолати обмеження для ефективної діяльності установи вищої освіти, внести при необхідності зміни в нормативно-правові акти, що встановлюють правові, організаційні, фінансові засади функціонування і розвитку системи вищої освіти в сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Інноваційні форми і "трикутник знань"

Метою проекту є створення університету, який поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження і інноваційну діяльність шляхом інтеграції з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань"), як пілотного проекту для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки.

У процесі апробації моделі повинні бути відпрацьовані бізнес-процеси управління університетом, методи навчання, засновані на дослідженнях, інноваційні форми співпраці з бізнесом, більш тісний контакт з академічними установами наукової сфери для формування сучасного змісту освіти та використання ресурсної бази, які повинні стати прикладом для наслідування і популяризації в усіх установах вищої освіти.

Концепція передбачає досягнення таких стратегічних цілей:

створення інноваційного університету згідно з концепцією "трикутника знань" для отримання перспективної вищої освіти талановитою молоддю;

забезпечення інноваційного бізнесу, наукових і державних органів молодими фахівцями високого рівня, запобігання відтоку молодих і перспективних українців за кордон;

розвиток зразкового університету, створення нових національних стандартів навчання та досліджень, освітнього простору і співпраці з науковою сферою і високотехнологічним бізнесом.

Модель здійснення глибинних реформ

В університеті планується підготовка фахівців і проведення дослідження за наступними напрямками:

інформаційні технології, кібербезпека і штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

енергетичні технології;

біотехнології і науки про здоров'я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

- Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ в системі вищої освіти і науки України, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців, - зазначив глава МОН Сергій Шкарлет.

"Скільки років навчався - стільки відроби"

Перевагами університету повинні стати законодавчо закріплена академічна свобода та інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і вчених, залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери - бізнесу, державного управління.

Передбачається великий обсяг практичного компонента освітнього процесу, інтеграція освіти і науки, починаючи з програм бакалаврату, міждисциплінарність, використання англійської мови як основної мови освітнього процесу, високі академічні вимоги для вступників, реалізація принципу "скільки років навчався, стільки відроби для України в державному секторі" .

На території майбутнього університету пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідний центр, клініку, бізнес-центр, об'єкти соціальної сфери, а також зону рекреації і спорту.

Для координації діяльності центральних органів виконавчої влади та реалізації проекту "Президентський університет" створено робочу групу, а в структурі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації - структурний підрозділ - Центр спеціальних проектів.