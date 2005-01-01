Выбираем обменник валют правильно

Высокий спрос на конвертацию валют привел к тому, что по Украине появились и продолжают появляться множество банков, а также физических лиц, которые готовы предложить подобные услуги.

Полезными помощниками в деле осуществления валютных операций становятся и сертифицированные обменники. Например, эксперты советуют обменник валют obmenka.cn.ua.

Удобный и выгодный обмен

В спектре предложений obmenka.cn.ua – всегда актуальная информация о курсах валют. Здесь можно делать быстрые переводы финансовых средств по стране и за ее пределами.

Перечень предложений для обмена включает наиболее распространенные валюты – канадский/американский доллары, евро, рубль РФ, британский фунт, злотый Польши, чешскую крону, прочие.

Услуги обменника

Обратившись в данный обменник либо воспользовавшись услугами этого сервиса онлайн, каждый клиент может:

отслеживать при желании колебания курсовых соотношений в динамике, в автоматическом режиме получать требующуюся информацию о валютных курсах на текущий день. Все это делается систематически и бесплатно отсылается на е-адрес, указанный клиентом;

осуществлять прямое конвертирование по тем направлениям, что не предусматриваются платежными и банковскими системами. В основном, валютные курсы, предлагаемые банковскими учреждениями и частными обменками, касаются взаимного конвертирования определенной денежной единицы в UAH (либо в обратном направлении). Однако, прямой обмен направления, к примеру, польского злотого в британский фунт стерглингов требует промежуточного перечисления в UAH. Подобная операция значительно увеличивает комиссионный сбор банка и для контрагента невыгодна. В obmenka.cn.ua могут предложить иной метод – с применением кросс-курсов по каждой валютной паре, с минимумом финансовых трат клиента;

очень оперативно осуществлять операции по обмену – купить-продать любые дензнаки доступно на выгодных условиях. Обмен одинаково легок и посредством сервиса онлайн, и непосредственно в самом обменном пункте. Е-заявку обрабатывают почти мгновенно, она и будет основанием для брони желаемого клиентом объема иностранной либо украинской валюты в наличных, согласно фиксированному курсу обмена.

Удобство представляет и то, что можно осуществлять переводы денежных средств по стране и всему миру. Отправка денежных средств на иные банковские счета – дополнительный вид услуг, где принципиально важны актуальные обменные курсы валют. Если клиент желает выполнения подобной операции, ему необходимо обратиться к менеджерам obmenka.cn.ua: перевод финансовых средств будет проведен безопасно и быстро.