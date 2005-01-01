З законопроектом про олігархів розіграли хитру партію

Боротися з багатіями якщо і почнуть, то не раніше березня-квітня 2022 року.

Товстосуми, які ризикували потрапити в реєстр олігархів з усіма майбутніми наслідками, можуть спокійно видихнути. Розгляд президентського законопроекту № 5599 в сесійній залі показало, що народні депутати не будуть поспішати оголошувати війну олігархам.

Швидко не прийняли. Чому?

Якби влада дійсно хотіла швидко запустити процес боротьби з олігархами, то вона могла вдатися до турборежиму і прийняти документ відразу в першому і в другому читанні. Голоси під це теоретично є. Монокоаліція налічує 244 "штики". У першому читанні за документ проголосували 231 "слуга". Але за процедурою ad hok парламентарії від "Слуг народу" не пішли. Вирішили дотриматися регламенту.

Далі. Регламент Верховної Ради передбачає, що між розглядом документа у першому і другому читанні має пройти 2 тижні. Цей час дається депутатам, щоб внести поправки і розглянути їх в профільному комітеті. Але! Регламент дозволяє вдвічі скоротити терміни підготовки документа до другого читання. І за таке рішення голосували депутати, але не змогли набрати мінімально необхідної кількості голосів. "За" проголосували лише 216 народних обранців. "Слуги" дали лише 207 голосів.

«Утрималися» і депутати з груп "Довіра" і "За майбутнє" (зазвичай приходять на допомогу Зе-команді).

Якби вдалося скоротити терміни для подачі поправок в законопроект про олігархів, то був би шанс, що документ ухвалять ще до парламентських канікул. А так, швидше за все, законопроект розглянуть у другому читанні вже з вересня, коли почнеться наступна сесія Верховної Ради поточного скликання.

Але і тоді боротьба з олігархами не почнеться. Документ запрацює через півроку після його оприлюднення, не раніше початку 2022 року.

І спеціально для конспірологів. Володимир Зеленський не прийшов до парламенту, щоб особисто закликати депутатів підтримати документ. Більш того, президентський законопроект представляв з трибуни Верховної Ради не представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, а міністр юстиції Денис Малюська, який раніше скептично висловлювався щодо даної законодавчої ініціативи.

Відповідь олігархів

Політичні експерти відзначають: народні депутати, які звіряють годинники своєї діяльності з олігархами, дружно натиснули кнопки "за" ухвалення законопроекту в першому читанні, і кнопки "проти" за скорочені терміни підготовки документа для розгляду в першому читанні.

Таку законодавчу математику політологи пояснюють просто: олігархи дали сигнал Банковій, що ми готові допомогти Зеленському зберегти обличчя і піаритися на темі боротьби з олігархами, але підсумковий текст законопроекту випишемо ми. Мовляв, законопроект у другому читанні не буде прийнятий до тих пір, поки його текст максимально НЕ вихолостять від маніпуляційних норм.