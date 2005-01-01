Как выгодно обменять валюту, и не переплатить?

Нестабильная экономическая ситуация заставляет украинцев все чаще задумываться о покупке иностранной валюты. Наученные горьким опытом прошлых лет, украинцы, как и многие жители постсоциалистических стран, предпочитают хранить свои сбережения в свободно конвертируемых валютах, в частности, в долларах или евро.

Впрочем, валюта приобретается не только в качестве инструмента инвестиций, одним она необходима для туристических поездок за границу, другим – для оплаты услуг иностранных партнеров. Это привело к тому, что обмен валют стал одной из реалий нашей жизни.

Банковские учреждения

Банки охотно меняют валюту в своих отделениях. Однако, как правило, курс в них гораздо хуже, чем в лояльных обменниках. В некоторых случаях разница между ценой покупки и продажи может быть колоссальной. Банки очень остро реагируют на различные колебания курсов. Кроме того, за обмен валюты в банках может взиматься комиссия. Очевидно, что в этом случае вы прилично переплатите. Некоторые банки могут требовать при обмене паспорт.

Черный рынок и менялы

Черный валютный рынок характеризуется, прежде всего, тем, что на него не распространяются официальные ограничения Национального банка Украины. К примеру, те, что вводятся на сумму покупки и продажи иностранной валюты. Если по той или иной причине у вас не получается обменять валюту в банке, то черный рынок вам всегда готов предоставить свои услуги. Однако не стоит забывать о том, что менять валюту у, так называемых, «менял» не только противозаконно, но и опасно. В результате обмена вы рискуете получить фальшивые купюры.

Обменные пункты

Для оперативного и выгодного обмена валют можно прибегнуть к услугам обменных пунктов.

По сравнению с другими способами покупки и продажи валюты «обменники» обладают рядом весомых преимуществ, в частности:

Высокий уровень безопасности. Сотрудники обменного пункта предоставляют только подлинные купюры.

Услуги всегда предоставляются в оперативном режиме.

Возможность обменять наличную валюту с учетом реальных потребностей.

Отсутствует необходимость подтверждать свою личность и предоставлять паспорт. Это существенно упрощает проведение процедуры.

С помощью обменных пунктов можно максимально выгодно и без потерь обменять валюту. Курсы валют могут существенно отличаться в разных обменных пунктах. Например, на вокзалах и в аэропортах он будет менее выгодным, чем в центре города. К тому же вдали от транспортных развязок можно найти несколько обменников, и сверить их предложения. Во многих обменниках есть видеокамеры, фиксирующие работу сотрудников, и автоматы, проверяющие купюры на подлинность. Благодаря этому риск от операции сводится к минимуму. В данном случае можно не беспокоиться о возможных «подводных камнях».