Как развивались обменные пункты

Обмен валюты — действие, которое знакомое каждому. Все привыкли хранить сбережения в долларах или евро, покупать квартиры и землю за иностранную валюту. Купить или продать деньги можно как в банке, так и в ближайшем пункте.

Мало кто знает о том, что первые сделки по обмену валюты проводили еще в Средние Века. Ювелиры не только обменивали монеты, но и проверяли их подлинность. Средневековый обменник валют позволял выгодно вложить деньги в металлы, ювелирные изделия или камни. Позже появился своеобразный безналичный расчет. Люди сдавали деньги государству, а за товары и услуги расплачивались расписками.

Обмен валют в Советском Союзе

В СССР обменников как таковых не было. Кроме того, покупать валюту было строго запрещено. Граждане, которые официально работали за границей, получали специальные чеки. Причем принимали их только в определенных магазинах, и купить можно было только некоторые виды товаров.

Примерно в то же время, появились перекупщики. Они выкупали инвалютные чеки по завышенной цене, а перепродавали их с огромной наценкой. С учетом того, что такая процедура была строго запрещена, было заведено огромное количество уголовных дел, по факту мошенничества.

Официально купить иностранную валюту могли только те, кто официально ездил в командировки за границу. При этом, нужно было предоставить огромное количество документов, и дождаться своей очереди. Суммы, которые выдавали, были просто мизерными.

В восьмидесятых годах двадцатого века, с началом распада Советского Союза, рынок валюты стал стихийным. Продавали и обменивали евро, фунты, злотые и другую иностранную валюту. Никто не контролировал объемы денег, и не устанавливал курс. Только в 1991 процесс обмена валют стал контролируемым, и обменники приобрели современный внешний вид.

Современные обменные пункты

Обменный пункт — место, где можно купить, продать, пересчитать и проверить на подлинность иностранные деньги. В отличие от банковского офиса, пункт сам в праве регулировать курс, основываясь на рекомендациях Национального Банка.

Сделка с валютой в обменнике это:

быстро;

надежно;

выгодно;

конфиденциально.

Можно найти пункт, с наиболее подходящий курсом валют. С учетом того, что все операции проводят максимально быстро, нет необходимости тратить свое время на ожидании в очередях.

Все обменные пункты оснащены максимально безопасно. Есть камеры, и специальные машинки для пересчета денег. Это гарантирует, что сумма будет соответствовать заявленной, а среди купюр не будет фальшивых, или старых. Во многих обменниках есть функция сопровождения клиента, что в несколько раз повышает уровень безопасности.