Интересное и необычное о беременности: 10 фактов

Период вынашивания - это настоящее волшебство, которое меняет женщину и изнутри, и снаружи, и физически, и психологически. И по-другому не может быть, ведь чудо создания новой жизни совсем непростое. Беременность интереснее, чем кажется. Поэтому читайте дальше, чтобы узнать немного больше об этом удивительном периоде. А чтобы было удобно, используйте подушку для беременных, которую легко подобрать тут.

Интересность 1.

В Корее при подсчете возраста принято учитывать и период беременности, который считается, как +1 год.

Интересность 2.

По статистике, больше всего малышей рождается во вторник и меньше всего в субботу и воскресенье.

Интересность 3.

Приблизительная дата родов на то и приблизительная - в этот день рождается только 6% крох.

Интересность 4.

Исторические факты о беременности свидетельствуют, что раньше дети рождались меньше по весу, в среднем 2700 гр. Современные малыши весят в среднем 3-4 кг.

Интересность 5.

Вес ребенка почти не зависит от питания мамы, кроме случаев, когда беременная голодает до практически полного истощения. Частота рождения детей с весом около 3 кг у полных такая же, как и с весом около 4 у худых.

Интересность 6.

Прибавка в весе при беременности составляет 10-12 кг. Из них 3-4 кг приходится на ребенка, а все остальное - это плацента, увеличившиеся объем крови, матка и грудные железы, околоплодные воды, жировые запасы и тканевая жидкость (отеки).

Интересность 7.

Аще удивительным фактом о беременности является изменение эластичности суставов под воздействием гормона релаксина. Это нужно для того, чтобы тазовые кости смогу “раздвинуться” и пропустить через себя малыша.

Интересность 8.

В период вынашивания размер ноги становится +1. Этому способствуют отеки.

Интересность 9.

К концу периода беременности размер становится в 500 раз больше!

Интересность 10.

Еще одним необычным фактом периода вынашивания является более медленный рост живота при первой беременности. При последующих мышцы становятся более растянутыми, поэтому живот растет быстрее.

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Фактов намного больше, ведь кроха растет в животике целых 9 месяцев и за это время происходит очень много интересных и удивительных вещей. В любом случае, пусть беременность будет только в радость, а встреча с малышом самым незабываемым и ценным моментом в жизни.