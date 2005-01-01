Чіп в мозку перетворює думки в мову - вперше в світі

Інноваційна технологія дослідників з Каліфорнії не схожа на попередні інтерфейси мозок-комп'ютер для паралізованих людей. Людині не потрібно наводити курсор на екран, щоб вимовляти слова.

Американські вчені вперше продемонстрували мозковий імплантат, який перетворює активність нейронів в повноцінні слова.

Дослідники з UC San Francisco працювали над своїм мозковим чіпом десять років. Перший учасник випробування чіпа - паралізована людина у віці 30 років - тепер, просто подумавши, може вимовити слово. Його словниковий запас становив 50 слів.

Результати дослідження опубліковані в New England Journal of Medicine.

Інноваційна технологія дослідників з Каліфорнії не схожа на попередні інтерфейси мозок-комп'ютера для паралізованих людей. Людині не потрібно наводити курсор на екран, щоб вимовляти слова. Вживлення в мозок пристрою відстежує його активність в областях, контролюючих органи мови. Так що навіть при втраті здатності рухати ротом мозок може посилати сигнали в щелепу і гортань.

"За допомогою мови ми зазвичай передаємо інформацію з дуже високою швидкістю - до 150 або 200 слів за хвилину, - каже керівник дослідження Едвард Чанг (Edward Chang). - Перехід [сигналів мозку пацієнта] до слів має великі переваги, тому що це ближче тому, як ми зазвичай спілкуємося."

Перший випробувач мозкового чипа переніс інсульт 15 років тому і може спілкуватися, тільки набираючи слова на екрані за допомогою указки, прикріпленої до бейсболки.

Інноваційна технологія дослідників з Каліфорнії не схожа на попередні інтерфейси мозок-комп'ютера для паралізованих людей. Людині не потрібно наводити курсор на екран, щоб вимовляти слова.

У мовну зону кори головного мозку випробуваного хірургічно імплантували електродну матрицю високої щільності. Потім протягом декількох місяців вчені за допомогою імплантованого чіпа реєстрували мозкову активність в цій зоні, коли паралізована людина збиралася виголосити слово. В експеримент включили словник з 50 слів. Після цього нейронну мережу навчили розпізнавати ці сигнали в режимі реального часу і співвідносити кожен сигнал з відповідним йому словом.

Тести показали, що випробуваний може за допомогою думки, розпізнаної чіпом, відповідати на питання дослідників закінченими реченнями. Наприклад, на питання "Чи не хочете води?" він відповів: "Ні, я не хочу пити".

"Ми були схвильовані, побачивши точну розшифровку безлічі осмислених пропозицій, - каже Девід Мозес (David Moses), провідний автор нового дослідження. - Це важлива технологічна віха для людини, яка не може спілкуватися природно, і вона демонструє потенціал цього підходу, щоб дати голос людям з важким паралічем і втратою мови ".

Перші тести пристрою довели реальність концепції, але не дали блискавичних результатів, відзначають вчені. І хоча чіп був оснащений функцією автокорекції, він поки здатний декодувати близько 18 слів за хвилину. А середня точність розпізнавання слова становить всього 75 відсотків. Так що в удосконаленні чіпа є куди прагнути.

Мозес каже, що поліпшення алгоритму роботи пристрою може підвищити точність і швидкість його роботи. Тестування чіпа планується провести на більшій кількості учасників.