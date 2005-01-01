Неординарные и удивительные рестораны Днепра

Украина – это удивительная страна со своими обычаями, красивыми мелодичными песнями, живописными городами и окрестностями. Каждый город по-особенному интересен, в каждом найдутся места, которые обязательно должен посетить каждый путешественник.

Днепр – это один из крупных городов Украины с красивыми соборами, церквями, музеями и интересными ресторанами. Современные рестораны Днепра – это места, где можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время.

Где можно вкусно покушать в Днепре?

Если так случилось, что по воле судьбы удалось лично посетить город Днепр, а не увидеть его красивые места в интернете, тогда обязательно нужно отведать вкусные блюда из национальной кухни. Прогуливаясь по старинным улочкам с красивыми архитектурными строениями нужно заглянуть в такие заведения:

Папа Карло. Это заведение оформлено в ретро стиле с аристократическим шиком, присущем прошлым векам. Здесь можно увидеть белоснежные столы со стульями, милые предметы интерьера, украшающие стены, баранки на столах, винтажные кресла и даже ретро-кровать. Здесь можно заказать блюдо европейской или украинской кухни и особенное внимание уделить фирменным изыскам: дерунам, жаркому, домашним соленьям и мясу. Здесь можно послушать живую музыку, а также принять участие в мастер-классе по кулинарному искусству. Ван Гог. Это популярное заведение Днепра, которое любят посещать как местные жители, так и гости города. Здесь можно почувствовать себя представителем эпохи, в которой жил и творил известный Ван Гог, отведать изысканные блюда европейской кухни. Но фишкой ресторана считается музей украинской живописи, расположившийся над рестораном. Львовские круасаны. Да именно Львовские, хотя и находится заведение в Днепре. Это целая сеть заведений, расположенных почти во всех крупных городах Украины. В Днепре заведение расположилось в небольшом уютном зале с необычным окном, напоминающим нос корабля. В этом заведении можно отведать круасаны с разной начинкой: сладкой, мясной, сырной и любой другой. Но самое удивительно то, что каждый посетитель может сам придумать начинку для своего круасана.

Гуляя по улицам Днепра и проголодавшись, можно на любой улочке найти даже небольшой ресторан, который обязательно имеет свою изюминку. Она может заключаться в необычном оформлении данного места или оригинальных блюдах в меню.