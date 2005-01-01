Україна і МВФ досягли компромісу з антикорупційних питань і реформ корпоративного управління

Міністр фінансів Сергій Марченко знаходиться в США і проводить переговори з представниками Міжнародного валютного фонду.

Представники Міжнародного валютного фонду відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці. Зокрема, Україна і МВФ досягли компромісу з питань антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління і незалежності НАБУ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів за підсумками зустрічей міністра фінансів Сергія Марченка та представників МВФ в США.

За словами Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він зазначив, що Верховна Рада в короткий термін прийняла ряд законопроектів, необхідних для продовження програми співпраці з фондом.

Однак експерти МВФ відзначили, що рішення КСУ призвело до відкату антикорупційних зусиль, що вимагає відповідної реакції з боку української влади.

У Мінфіні повідомили, що домовилися про тісны комунікації і спільну роботу з МВФ для можливості досягнення Staff level agreement (договір між постачальником послуг і користувачем про рівень послуг) найближчим часом.

Місія Міжнародного валютного фонду в лютому завершила перший перегляд угоди з Україною у форматі stand-by, але рішення про перегляд програми не було прийнято.

У квітні радник президента України Олег Устенко заявляв, що Україна розраховує на перший перегляд програми stand-by з Міжнародним валютним фондом до липня 2021 року. В такому випадку транш кредиту очікується до осені.

Єдиний транш за новою програмою МВФ в 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. З тих пір виділення нових траншів весь час відкладається. Всього за новою програмою Україна повинна отримати близько 5 млрд доларів США.