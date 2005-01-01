Чому Бог не робить всіх православними?

Про це пише керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Є люди, які задаються питаннями: Чому в світі стільки різних вірувань? Хіба Бог не може зробити так, щоб всі стали православними? Хіба Бог не один?

Почнемо з того, що шляхи Господні несповідимі. Ніхто не знає термінів і часу. Ніхто не знає планів Божих і Його святих задумів. Згадаймо, що Христос відповів на питання учнів про Друге пришестя і наприкінці віку: "Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець Мій один". (Мф. 24:36)

Скільки любові і турботи в цих словах. Христос по милості Своїй позбавив нас від необхідності переживати і тривожитися. Велика кількість часу на покаяння і ніяких тимчасових обмежень. У цих словах відповідь на численні запитання, ключем до яких є довіра Богу.

Ясніше Христос відповів після Свого воскресіння: То не ваша справа знати час і пору, що Отець поклав у владі Своїй. (Діян. 1: 7) Христос прямо говорить, що не корисно учням знати те, що від них приховано. Сили і час потрібно витрачати на інше: пізнання себе і Бога, а не на прогнози, ворожіння, заглядання вперед.

Господь Сам визначає міру Свого одкровення, Йому видніше, що нам потрібно знати, а що ні. Повна довіра Богу закриває взагалі всі питання. Їх просто не залишається.

Багато талановитих людей загубилося в пошуку Істини поза Христа. Шукати відповіді на різноманітні і животрепетні питання можна все життя - тільки є ризик даремно втратити час і сили, все життя шукати, щоб так і не дошукатися. Пошук заради пошуку - слизька доріжка.

А що до інших конфесій і вірувань ... Христос так відповів апостолу Петру на його запитування про долю і долю апостола Іоанна Богослова, улюбленого учня Спасителя: Що тобі до того? Ти йди за Мною. Потрібно перестати втручатися в долі інших людей і не думати про те, що їм приготував Господь. Слід займатися собою і своїм порятунком, йти за Христом і цілком довіряти Йому. Треба розчищати свої авгієві стайні, а не бачити бруд в чужих.

Всіх людей Господь робить православними з однієї причини - любов до людини. Творець наділив нас свободою вибору і чекає відповідної любові від нас, а не примусового виконання Своєї волі.

Так, Бог дійсно один, але і Церква одна. Церква Христова, в Якої початок і кінець. Ті, хто шукає заспокоюються саме в ній, знаходячи всю повноту і всі відповіді.