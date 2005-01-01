Безпілотники зі штучним інтелектом відправляться на пошуки метеоритів

Найдрібніші метеорити можуть мати масу від декількох грамів. Такі крихітні осколки практично неможливо знайти без спеціального обладнання.

Дрон шукає заздалегідь заховані вченими осколки метеорита в Неваді (відзначені помаранчевими прапорцями).

Оснащені камерами дрони досліджують місця можливого падіння метеоритів. Вони будуть здатні відрізнити звичайні шматки гірської породи від рідкісних "небесних гостей".

За оцінками дослідників, поверхні Землі щорічно досягає близько 500 метеоритів: космічних тіл, які не згоріли повністю в своїй стрімкій подорожі крізь атмосферу планети.

Більшість з них розколюється в процесі приземлення на безліч уламків, багато падають в океан і важкодоступні місця на суші. Як наслідок, менше 2% з них стають об'єктами дослідження вчених.

Однак останніми роками подарували світу масу нових технологій, які дозволяють цілодобово стежити як за зоряним небом, так і за тим, що відбувається на Землі. Це і сучасні радіолокаційні системи, і відеореєстратори, і всюдисущі камери спостереження. Всевидюче око тепер здатне помітити на небосхилі найменший спалах, який може виявитися метеоритом.

Дослідницька група з Каліфорнійського університету в Девісі скористалася технічними досягненнями сучасності і створила алгоритм машинного навчання для пошуку місць падіння метеоритів. Про це повідомляє портал Phys.org.

Спеціально запрограмовані дрони будуть "обшукувати" в польоті місцевість, де можуть бути розсипані осколки метеорита. Штучний інтелект потім буде "переглядати" отримані дроном зображення і ідентифікує на них потенційні метеорити.

Звичайно ж, найважче дослідникам було зібрати базу даних для навчання алгоритму. Штучному інтелекту потрібно було показати не тільки безліч різних типів метеоритів, але і всю різноманітність ландшафту, в якому можуть ховатися уламки "небесного гостя".

Незважаючи на періодичні помилкові спрацьовування, такий дрон все ж спромігся знайти метеорити, заздалегідь викладені вченими на дні висохлого озера в пустелі Невада.

Благо, кожен тестовий політ такого "розумного" квадрокоптера дарує дослідникам ще більше візуальних даних для навчання штучного інтелекту. З кожним польовим випробуванням машина поступово стає виборчою.

Вчені відзначають, що їх система розроблена для пошуку дрібних метеоритів в важкодоступній місцевості.

Чим більше метеоритів виявиться в полі зору дослідників, тим більше інформації про склад астероїдів Сонячної системи у них з'явиться. Це знання, в свою чергу, дозволить зрозуміти, що відбувалося на ранніх етапах еволюції планет Сонячної системи.

Більш того, точні час і місце падіння метеорита дозволяють точніше визначити, до якого сімейства належав астероїд, "розкидати" це космічне сміття по поверхні планети.

Також, маючи на руках ці дані, дослідники зможуть більш точно визначити, яке саме зіткнення космічних об'єктів привело до падіння метеоритних осколків на Землю.

Робота американських дослідників була опублікована у виданні Meteoritics & Planetary Science.