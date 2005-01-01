Рада ввела режим paperless - тепер в онлайні можна буде отримати будь-яку довідку

Скористатися послугами можна на порталі "Дія".

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про цифровізацію всіх публічних послуг. Даний документ підтримали 238 нардепів.

Так званий законопроект про paperless ( "без паперів") дозволить створити нормативну базу, щоб оцифрувати всі держпослуги. Тепер в онлайні можна буде отримати будь-яку довідку чи скористатися держпослугами на порталі "Дія".

Документ вносить зміни в закон "Про адміністративні послуги" і вводить нові терміни: "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", "публічна послуга".

Мінціфра планує оцифрувати 100% послуг до 2024 року. З 23 серпня 2021-го року цифровий паспорт повинні брати по всіх установах України від приватних до державних. 1 червня Рада ввела електронний документообіг в кримінальному процесі. А 15 липня парламент прийняв у першому читанні законопроект про введення онлайн-реєстрації місця проживання.