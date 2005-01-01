Основные типы радиаторов отопления

Активное применение радиаторов с системе отопления началось в середине 19 века и многие изобретатели приписывают их первоначальную концепцию себе. Для их изготовления используется много разных материалов. Чугун и сталь были первыми материалами, использованными для изготовления радиаторов, а дальнейшие инновации в 20-м веке - каменные радиаторы. Мраморные радиаторы популярны благодаря своим свойствам удержания тепла, в то время как деревянные радиаторы представляют собой современный взгляд на эстетику деревенского дизайна интерьера. Для наглядности рекомендуется посмотреть радиаторы отопления в Харькове доступные на рынке. Сегодня часто потребители отдают предпочтение алюминиевым и биметаллическим изделиям.

Типы материалов

Существует четыре основных материала, из которых могут быть изготовлены радиаторы:

Чугун.

Алюминий.

Мягкая сталь.

Нержавеющая сталь.

Биметаллические – состоят из двух видов металла. Как правило, алюминия (корпус) и стали (внутренние трубки).

Материал, из которого изготовлен прибор, может повлиять на то, как быстро радиатор нагревается и как долго сохраняется тепло.

Чугунные приборы

Чугунный радиатор был самым популярным выбором до того, как стала доступна современная домашняя изоляция. Хотя нагревание занимает немного больше времени, чем у других материалов, они сохраняют это тепло намного дольше.

Приборы из мягкой стали

Радиаторы из мягкой стали часто используются в домашних хозяйствах. Материал надежен и эффективен, когда дело касается отопления дома. часто являются предпочтительным выбором, поскольку они износостойкие и рассчитаны на длительный срок службы. Однако, они менее износоустойчивые, чем изделия из нержавеющей стали.

Алюминиевые приборы

Алюминий - самый быстро нагревающийся материал. Алюминиевые радиаторы известны своей способностью быстро и эффективно обогревать пространство. С другой стороны, он остывает так же быстро, как и нагревается, а это означает, что не сохраняет тепло в течение длительного времени. Однако в результате этого можно утверждать, что это фактически делает его идеальным решением для достижения идеальной температуры окружающей среды в помещении. Минус заключается в мягкости металла, который можно погнуть.

Приборы из нержавеющей стали

Радиаторы из нержавеющей стали часто являются предпочтительным выбором для таких помещений, как ванная комната, поскольку они разработаны таким образом, чтобы минимизировать риск образования ржавчины. Вот почему их обычно используют в качестве полотенцесушителей. Хорошо подходят для сохранения тепла после выключения.

Биметаллические приборы

При стандартном производстве из алюминия и стали обеспечивают оптимизацию отопления. Первый металл быстро нагревается, а второй – способствует длительному сохранению тепла. Однако, из-за алюминиевого корпуса они подвержены механическим повреждениям – при ударе и ином воздействии может образоваться вмятина и так далее. Также они дороже классических приборов из алюминия.

В конечном итоге, выбор правильного изделия относится к разряду личных предпочтений и условий эксплуатации.