Рада дозволила ліцеї в населених пунктах менше 50 тисяч чоловік

В такому ліцеї має бути мінімум два класи.

Верховна Рада дозволила створювати ліцеї в населених пунктах з населенням менше 50 тисяч чоловік. Це передбачає прийнятий 15 липня законопроект № 4621-1, який повинен трансформувати мережу ліцеїв в рамках реформи "Нова українська школа". Документом парламент продовжив перехідний період для формування мережі ліцеїв до повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи.

- Тепер не тільки обласна рада або громада з населенням більше 50 тисяч жителів може заснувати ліцей, а будь-яка громада, яка здатна це зробити. Мінімальна кількість класів в такому ліцеї - два, кількість профілів - три! Ми зобов'язані дати варіативність вибору для наших дітей, - написала в своєму телеграм-каналі глава підкомітету з вищої освіти Юлія Гришина.

Парламентарій від "Слуги народу" додала, що в складі ліцею дозволили функціонування і початкової, і середньої школи. При певних умовах дозволяється робота дитячого садка. У дітей, які лікуються в стаціонарі, буде можливість отримувати повноцінне дошкільну і повну загальну середню освіту.

За прийняття законопроекту №4629-1 в цілому на засіданні в четвер проголосували 334 депутати при мінімально необхідних 226. Згідно з документом, впровадження освітньої реформи переноситься з 2024 на 2027 рік.