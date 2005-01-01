Чекаємо рекордний урожай: чи впадуть ціни на хліб і соняшникову олію і заробимо чи на експорті

В цьому році Україна повинна зібрати рекордний урожай зернових і олійних культур. Оскільки з деяких пір агропродукція - одна з основних експортних категорій української економіки, то від неї залежить валютна виручка і, відповідно курс гривні в наступному році. Обиватель сподівається, що хороший урожай дозволить знизити ціни в магазинах.

Оптимістичні прогнози

Затяжна холодна весна і дощовий початок літа ставили під сумнів хороший урожай в цьому році. Але до середини літа синоптики і аграрії почали говорити, що погода налагодилася і, якщо не буде нічого екстраординарного, обіцяють зібрати рекордний урожай зернових.

Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко вважає, що в цьому році Україна може зібрати більше 75 млн тонн зерна (у минулому році було зібрано 65,4 млн тонн).

- Ми бачимо рекордний урожай, який перевищить 75 млн тонн, а разом з олійними може скласти близько 100 млн тонн, - заявив Лещенко.

Згодні з цим прогнозом і синоптики. Як повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, в цілому валовий збір всіх зернових, зернобобових та круп'яних культур (без урахування сої та соняшнику) очікується на рівні близько 75,8 млн т.

Що стосується соняшнику і сої, то зараз про них говорити ще рано, але, за станом на початок липня, поля з їх посівами практично по всій країні мають достатню і оптимальну вологість грунту.

У Національній академії наук України також підтверджують, що "на полях дозріває хороший урожай ранніх зернових культур".

- І це не тільки озимі, а й ярі, перш за все ячмінь і овес, які при відмінному зволоженні грунту сформували потужну вегетативну масу і можуть забезпечити високі показники зернової продуктивності, які будуть одними з кращих за останні роки, - впевнені в НАНУ.

Знизити врожайність на 20-30%, за словами експертів, можуть хіба що затяжні дощі під час збору врожаю. Але це, як кажуть фахівці, розглядається як песимістичний сценарій.

Світові ринки в очікуванні

У минулому році виручка від продажу на експорт зернових, незважаючи на не самий багатий урожай, виявилася найкращою за всю історію України. Справа в тому, що одночасно зійшлися декілька чинників. По-перше, у багатьох країнах, які конкурують з Україною на світових продовольчих ринках, зібрали менше, ніж у нас. По-друге, через пандемію і економічної кризи світову економіку накачали дешевими грошима, і сировинні товари, в тому числі продовольство, різко подорожчали.

Але якщо урожай в цьому році буде хорошим не тільки в Україні, але і у всьому світі, то ціни підуть вниз.

- Ціни на глобальному ринку трималися на високих відмітках через поганий врожай, що спостерігається у всіх основних країнах-експортерах, - пояснює аналітик TeleTrade Сергій Родлер. - Зараз же прогнози по врожайності в даних країнах, і в Україні зокрема, зростають, через що вже відбувається зниження експортних цін. З травня вартість ф'ючерсу на пшеницю в США знизилася на 15%. Ринок - це живий організм: якщо попит перевищує пропозицію, то ціни ростуть, але як тільки з'являються причини для поліпшення ситуації - все приходить в рівновагу.

Але говорити про те, що світові ціни на продовольство будуть падати, поки рано. Адже може статися все що завгодно - від посухи або урагану до навали сарани або затяжних злив.

- Будь-які прогнози часто виявляються занадто оптимістичними або песимістичними, а значить, підсумкові цифри можуть відрізнятися, - продовжує Родлер. - До того ж зараз покупці займають вичікувальну позицію, сподіваючись на зниження цін під тиском нового врожаю. Важливо розуміти, зараз попит нормалізувався - ажіотаж пройшов, в той час як прогнози по всім європейським виробникам вкрай сприятливі. Таким чином, у покупців більше свободи в діях, ніж ще кілька місяців тому.

Загалом, ціни можуть не тільки впасти, але і вирости. Зараз світові агентства фіксують зростання вартості пшениці з Чорноморського регіону для поставок до країн Азії. Правда, це зростання відбувається на тлі більш високих транспортних витрат. Також на продовольчі ціни тисне інфляція, тому вони будуть залишатися досить високими до тих пір, поки ФРС США не змінить свою політику і не перейде до підвищення ставок.

Підтримку цінам на продовольство може надати і зростання споживання в світі. Ряд провідних світових трейдерів заговорили про те, що сільськогосподарська продукція знаходиться на початку мінісуперциклу (Період високих цін на той чи інший товар - від декількох місяців до декількох років. Цикл періоду зростання світової економіки між глобальними кризами). Прогнози говорять, що протягом декількох років ціни на неї будуть підвищуватися. Це обумовлено попитом з боку Китаю, а також використанням сільськогосподарських культур для виробництва біопалива. Світові виробники очікують, що кукурудза, соєві боби і пшениця залишаться дорогими в наступні два-чотири роки.

Як бачите, багато прогнозів сьогодні суперечать один одному. Тому сказати точно, зароблять українські експортери в наступному році, зібравши рекордний урожай, складно - від багатьох чинників залежать світові ціни на продовольство.

Що буде з цінами в Україні

Навіть якщо ціни на продовольство в світі впадуть, очікувати у нас зниження цін на борошно і хлібобулочні вироби експерти не радять. Витрати аграріїв і продавців істотно зросли: з минулого року подорожчали добрива, паливо, зросла мінімальна зарплата.

- Що стосується цін в Україні, то тут важливу роль буде грати горезвісна інфляція: під поточний урожай добрива, агрохімія і техніка вже були куплені за старими цінами, до початку посівних осінніх посівних робіт збільшені ціни абсолютно точно дадуть про себе знати, - каже Сергій Родлер . - Деякі позиції, наприклад добрива, встигли подорожчати майже в два рази, в зв'язку з чим собівартість продукції повинна буде вирости, що в сукупності з падінням цін на ринку позначиться негативно на доходах виробників. У зв'язку з цим будь-якого серйозного впливу високого врожаю на внутрішній ринок я б не чекав.

В цьому році відчутно подешевшати може хіба що соняшникова олія, ціни на яку зросли навесні до 60 грн за літр. Якщо урожай соняшнику в цьому році виявиться хорошим, то вартість літра цього продукту може впасти, за різними прогнозами, від 20% до 50%. Тобто масло може в вересні коштувати від 30 до 50 грн за літр. Тому купувати його в прок зараз немає сенсу.

До осені експерти очікують також невелике зниження вартості м'яса і молока, у вересні традиційно подешевшають всі овочі. Але вже взимку ціни на багато продуктів знову піднімуться.