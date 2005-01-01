Рада посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Відповідний законопроект підтримали 285 нардепів.

В Україні посилили відповідальність за жорстке поводження з тваринами. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила у другому читанні. "За" проголосували 285 парламентаріїв.

Законопроектом заборонено бити, вбивати, отруювати або калічити тварин, дарувати як призи, нагороди чи премії. Також заборонено утримувати тварин в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих установах і інших непридатних для життя громадських місцях.

Не можна використовувати тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також надання фотопослуг з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв.

У законопроекті за знущання над тваринами, в тому числі бездомними, передбачений штраф 3400-5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо його перебування у власника становить загрозу життю чи здоров'ю.

За утримання собак і кішок в заборонених місцях, вигул собак без повідків і намордників, а також неприбирання власником тварини його екскрементів в громадському місці для громадян передбачений штраф 170-340 гривень, для посадових осіб - 340-850 гривень.

Згідно із законопроектом, собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для людини, дозволено вигулювати тільки з повідцем. А для собак небезпечних порід, зокрема доберман, німецький дог, німецька вівчарка, ротвейлер, американський бульдог, бультер'єр обов'язково потрібен буде ще й намордник.

На домашніх тварин також обов'язково повинні бути нашийники з ідентифікуючими позначками.