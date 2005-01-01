Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Тепер за умисне неподання декларації світить тюремний термін.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідно до закону, визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо вони відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тисяч (за чинною редакцією - до 4 тисяч) прожиткових мінімумів для працездатних осіб. За це передбачено штраф від 51 тис. До 68 тис. гривень (за чинною редакцією від 42,5 тис. до 51 тис. гривень) або тюремний термін до двох років.

У разі умисного внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією - більше 4 тис.) прожиткових мінімумів передбачається штраф від 68 тис. грн. до 85 тис. гривень (за чинною редакцією - від 51 тис. до 85 тис. гривень) або позбавлення волі на строк до двох років.

За умисне неподання декларації - покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

Громадянин, який учинив такий кримінальний злочин, не може бути звільнений від відповідальності, навіть якщо він щиро розкаявся і активно сприяв розкриттю злочину, повністю відшкодував завдані ним збитки або усунув заподіяну шкоду, або якщо примирився з потерпілим. Такій особі не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено законом, або застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

За законопроект №4651, який повернув кримінальну відповідальність за незаконне декларування, парламент проголосував у другому читанні 3 червня 2021 року. Однак Президент Володимир Зеленський ветував документ. Глава держави вважає, що у декларанта буде можливість не вказувати майно рідних нібито через те, що вони про нього не повідомили. Згодом він повернув законопроект в Раду зі своїми пропозиціями. І 29 червня парламент прийняв цей документ у другому читанні з пропозиціями глави держави.