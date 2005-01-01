Хто такий віруючий? Головна ознака

Про це розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Одна з головних ознак віруючого в Господа нашого Ісуса Христа - прагнення слідувати євангельським заповідям. Одна з них говорить - "не засуджувати". Саме неосуд говорить про віруюче серце. Суд належить тільки Богу. Чому ж так страшно осуд?

Всякий, хто засуджує ближнього, вільно чи мимоволі ставить себе вище Його. Засудження - спроба поставити себе на місце Бога. Для того щоб позбутися від засудження, Церква радить взагалі нікого не обговорювати.

Безперечно, між засудженням і обговоренням різниця велика. Святі отці кажуть, що людина має право обговорювати ту чи іншу ситуацію лише в тому випадку, якщо вона співпереживає, хоче якось допомогти своєму ближньому в його проблемах. Людина може обговорювати іншого тільки тоді, коли вона любить її і хоче допомогти, а не коли вважає, що краще знає, як допомогти, але при цьому допомоги не надає.

За словами преподобного Ісаака Сирина, "хто забороняє уст своїх пересуди, той зберігає своє серце від пристрастей, а хто зберігає своє серце від пристрастей, той щогодини дивиться Господу; хто зір розуму свого зосереджує всередині самого себе, той дивиться в собі зорю Духа".

Дотримання заповідей Божих - нехай на радість і світу. Будь-яке суспільство приречене на крах, якщо метою його існування не є вищі цінності. Потрібно сподіватися на Бога і свідомо чинити опір духу егоїзму і насильства, який нам звідусіль нав'язують.

Вульгарність і агресія впливають на підсвідомість нормальної людини за короткий час можуть перетворити в примітивну особу, нездатну мислити і міркувати, що веде безглузде життя.