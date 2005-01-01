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Учимся в магистратуре за границей - образовательные программы Educat

Студент, всё чаще задумываешься о прекрасном будущем? Мечтаешь учиться в магистратуре за рубежом, но сомнения до сих пор терзают? Все мечты о престижном образовании станут реальностью, и сейчас ты узнаешь как!

Магистратура за границей для украинцев — это прекрасный шанс углубить свои знания в выбранной профессии или обучиться смежной. Этот шанс доступен каждому, потому что на сегодня существует огромное количество университетов Америки и Европы, которые открывают двери для украинцев и предлагают большой выбор специальностей: юриспруденция, дизайн, гуманитарные и точные науки, современные и востребованные IT направления — всё это доступно и тебе!

В чем плюсы образования за границей?

Международный диплом востребован и котируется по всему миру, а это значит, что найти престижную работу в любом уголке мира не составит труда. Такие специалисты всегда ценятся и оплачиваются высоко, а значит вы сможете обеспечить себе роскошную и счастливую жизнь.

  • Качество образования значительно отличается от нашего отечественного. Новые системы обучения, индивидуальный подход, большое количество практики позволяет выпустить действительно квалифицированного специалиста.
  • Расширение кругозора. Стоит ли говорить, что вас ждет приключение, полное незабываемых эмоций, путешествий, новых знакомств с интернациональными студентами, изучение новой культуры и традиций и получение ценного опыта?

Выбор программы для обучения

Прежде всего, стоит определиться с будущей специальностью и выбрать ВУЗ для обучения за рубежом в магистратуре. Конечно, стоит учитывать и язык, который станет основным на весь период обучения. Так, если у вас хороший уровень английского, то вам подойдут ВУЗы, расположенные в Америке или Великобритании, а если есть знание и французского, то, бесспорно, ваш вариант — уютная Франция. В последнее время украинцы все чаще выбирают магистратуру в Польше, и это не удивительно, ведь образование там ничуть не уступает мировым стандартам и считается одним из самых сильных.

Так, при выборе магистратуры за рубежом учитывайте следующие факторы:

  • Специальность;
  • Страна и язык;
  • Цена обучения;
  • Срок обучения и возможности дальнейшего трудоустройства.

Как поступить в магистратуру за рубежом?

Как мы уже упоминали, потребуется знание языка, а именно документ, который это подтверждает. Также необходим диплом, мотивационное письмо, резюме и рекомендации от преподавателей. Но пусть вас это не пугает, ведь компания Educat помогает собрать все необходимые документы, выбрать ВУЗ и программу обучения, которая соответствует всем вашим требованиям. Уже более 10 лет мы являемся надежными помощниками и помогаем тысячам украинцам получить качественное и престижное обучение за рубежом в магистратуре. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что ваше счастливое будущее уже в ваших руках!

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