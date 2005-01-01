Учимся в магистратуре за границей - образовательные программы Educat

Студент, всё чаще задумываешься о прекрасном будущем? Мечтаешь учиться в магистратуре за рубежом, но сомнения до сих пор терзают? Все мечты о престижном образовании станут реальностью, и сейчас ты узнаешь как!

Магистратура за границей для украинцев — это прекрасный шанс углубить свои знания в выбранной профессии или обучиться смежной. Этот шанс доступен каждому, потому что на сегодня существует огромное количество университетов Америки и Европы, которые открывают двери для украинцев и предлагают большой выбор специальностей: юриспруденция, дизайн, гуманитарные и точные науки, современные и востребованные IT направления — всё это доступно и тебе!

В чем плюсы образования за границей?

Международный диплом востребован и котируется по всему миру, а это значит, что найти престижную работу в любом уголке мира не составит труда. Такие специалисты всегда ценятся и оплачиваются высоко, а значит вы сможете обеспечить себе роскошную и счастливую жизнь.

Качество образования значительно отличается от нашего отечественного. Новые системы обучения, индивидуальный подход, большое количество практики позволяет выпустить действительно квалифицированного специалиста.

Расширение кругозора. Стоит ли говорить, что вас ждет приключение, полное незабываемых эмоций, путешествий, новых знакомств с интернациональными студентами, изучение новой культуры и традиций и получение ценного опыта?

Выбор программы для обучения

Прежде всего, стоит определиться с будущей специальностью и выбрать ВУЗ для обучения за рубежом в магистратуре. Конечно, стоит учитывать и язык, который станет основным на весь период обучения. Так, если у вас хороший уровень английского, то вам подойдут ВУЗы, расположенные в Америке или Великобритании, а если есть знание и французского, то, бесспорно, ваш вариант — уютная Франция. В последнее время украинцы все чаще выбирают магистратуру в Польше, и это не удивительно, ведь образование там ничуть не уступает мировым стандартам и считается одним из самых сильных.

Так, при выборе магистратуры за рубежом учитывайте следующие факторы:

Специальность;

Страна и язык;

Цена обучения;

Срок обучения и возможности дальнейшего трудоустройства.

Как поступить в магистратуру за рубежом?

Как мы уже упоминали, потребуется знание языка, а именно документ, который это подтверждает. Также необходим диплом, мотивационное письмо, резюме и рекомендации от преподавателей. Но пусть вас это не пугает, ведь компания Educat помогает собрать все необходимые документы, выбрать ВУЗ и программу обучения, которая соответствует всем вашим требованиям. Уже более 10 лет мы являемся надежными помощниками и помогаем тысячам украинцам получить качественное и престижное обучение за рубежом в магистратуре. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что ваше счастливое будущее уже в ваших руках!