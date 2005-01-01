Політологи оцінили роботу Ради: від "результативно" до "продажна"

З понеділка український парламент йде на канікули. Якщо не трапиться нічого екстраординарного, то в наступний раз Верховна Рада збереться на роботу 7 вересня.

"Парламент - маріонетка, а рішення приймаються після згоди президента"

Чимало експертів вважає, що нинішній парламент є не надто професійним. А нова політична еліта ще не може повноцінно вважатися такою. Через це парламент знаходиться в залежності від Офісу президента.

Вадим Карасьов, політолог:

- Це середній, сірий парламент, і підсумки його роботи - відповідні. Його суб'єктивність і самостійність розгублені. Всі важливі питання вирішуються або в Офісі президента, або в РНБО. Парламент тільки стверджує прийняті там рішення. Серйозного обговорення законів немає. І президент для реалізації своєї програми і своїх обіцянок використовує не стільки своїх депутатів, а РНБО. Це свідчить про те, що зараз український парламентаризм перебуває на дуже низькому рівні. Коли президенту потрібен якийсь закон - він збирає голоси своєї ж фракції, коли не дуже - їх немає. Тому зараз не можна сказати, що парламент займає якесь незалежне місце в законотворчості.

Олексій Голобуцький, політолог:

- Одним з найважливіших рішень парламенту стало прийняття закону про ринок землі. Це буде впливати на ситуацію в країні протягом десятиліть. Сам факт прийняття такого закону міг би вважатися позитивним, якби в ньому були прописані всі правила отримання та володіння землею. Але їх немає, і це мінус. В цілому ж нинішній парламент не є високопрофесійним. Вони приймають рішення, не розбираючись в них, а подивившись черговий відосік президента.

Тарас Загородній, політолог:

- Рівень цього парламенту і якість прийнятих нею рішень дуже низька. Він займається лобізмом, намагається посилити податковий тиск на малий і середній бізнес. Депутати вивели 100 мільярдів гривень на будівництво доріг, а це значить, що вкрали частину бюджету. Наприклад, закон про так звану податкову амністії пограбував половину країни. Прийняли закон про землю, але там же нічого конкретно не прописано. Цей парламент ще і продажний, причому мілкопродажний. Прийшла так звана нова еліта, для якої тисяча доларів - це величезні гроші. Десять тисяч - взагалі з області фантастики. Одним словом - корупційне болото. Я б поставив двійку з 5 балів.

Президент посилив свій вплив на парламент, але Рада не задовольняє запити суспільства

Деякі експерти вважають, що одним з головних результатів цієї сесії було посилення впливу президента Володимира Зеленського на парламент. І що раніше вельми різнорідна фракція "Слуг народу" стала більш дисциплінованою. Але разом з цим нинішній парламент не встигає вирішувати всі запити суспільства.

Володимир Фесенко, політолог:

- На цій сесії парламент попрацював досить результативно. Були збої з кадрових питань (провал призначення Юрія Вітренка на міністра енергетики), але більша частина законопроектів була прийнята. Але в другій половині цієї сесії, в міру того, як посилювався вплив президента Зеленського, стабілізувалася і робота парламенту. Голосування проходить погоджено. Був проголосований ряд важливих законопроектів - щодо земельної реформи, податків, олігархів. Після виключення з фракції кількох депутатів "Слуги народу" стали більш дисциплінованими. Тепер на президента орієнтуються навіть ті депутати, які входили в сфери впливу олігархів в "слуги народу". Це група Коломойського, група Павлюка, яка заграє з Ахметовим.

Руслан Бортник, політолог:

- Парламент залишався центром політичного діалогу і зберіг частину своєї політичної автономії. У той же час посилився і вплив президента на парламент. І тільки тепер сформувалася більш-менш стабільна більшість з "Слуг народу" і депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє", які і брали ключові закони. Парламент працював досить багато, прийнято багато важливих рішень, але, на жаль, він не міг задовольнити запити суспільства. Це запит на світ, на підвищення рівня життя, тарифи, зниження рівня корупції та інше.