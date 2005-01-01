Сетевое, телекоммуникационное и электро щитовое оборудование и их виды

В современном мире человек не может представить себе жизнь без электронных источников информации, таких как: интернет, телевидение, радио и тд. Для удобства потребителя компания VAGO изготовляет различное оборудование, подающее электросигнал потребителям электроэнергии или поток информации пользователям сети и телевидения.

Рассмотрим полный список сетевого и телекоммуникационного оборудования украинской компании VAGO, которая уже более 10 лет поставляет на рынок качественный материал для обеспечения подачи пользователям информации.

Телекоммуникационное оборудование

Посредством телекоммуникационного оборудования подается электросигнал того или иного уровня, содержащий определённую зашифрованную информацию. Стандартные примеры – система АТС, а также оптоволоконное, кабельное, радиорелейное хозяйства для подачи информации.

Виды оборудования:

1. Кабеля и арматура.

2. Кроссовое оборудование.

3. Адаптеры, оптические шнуры.

4. Активное оборудование, PON оборудование.

5. Антивандальные ящики.

Электрощитовая оборудование

Данная продукция — это комплект электронных технических устройств, собранных воедино в специальную основу, со всеми комплектующими изделиями, называемую щитом. Оно предназначено для управления распределением электроэнергией, чтобы избежать перенапряжения, перегрузок и тд.

Виды оборудования:

1. Климатические шкафы

2. Напольные шкафы

3. Щиты модульные

4. Корпуса из нержавеющей стали

5. Двери ревизионные

Сетевое оборудование

Делится на активное и пассивное

1. Активное — предназначено для обработки и преобразования информации, передаваемой по сети.

2. Пассивное — служит для подачи сигнала на физическом уровне.

Первое подает сигнал без усиления (кабельно-проводниковая продукция, коннектор, патч-корд, розетка).

Второе, заряжаясь от общей сети, переводит его в контент, идущий по каналам прямой и обратной связи (концентратор, коммутатор, сетевой адаптер, роутер).

Указанный потенциал по четко определенному каналу отправляет и систематизирует сведения. Обычно это мощные, производительные агрегаты, работающие под нагрузкой, обрабатывающие крупный объём электронно-цифровой информации, которые могут создавать произвольные коммуникационные каналы.

Проводная коммуникация будет актуальной еще долгое время, так как человек нуждается в подаче свежей информации, чтобы идти в ногу со временем. Без нее не сможет обойтись ни одна система оповещения, наблюдения и тд.

Современные поставщики оборудования предоставляют гарантию на обслуживание. После истекшего срока гарантии его владельцы нанимают ремонтные сервисы, продающие запчасти, расходные материалы, диагностирующие системы и обнаруживающие неисправности; т. е. тех, кто работает с гарантийным сервисом. Очень важна своевременность исправления поломок. Изношенные модули и запчасти должны заменяться новыми. Надеемся, данная статья была полезной и информативной!