Прийняття закону про Дія City - віртуальний аналог Кремнієвої долини

IT-компаніям-резидентам пообіцяли низькі податки і гіг-контракти.

Верховна Рада прийняла закон про Дія City. У парламенті його назвали віртуальним українським аналогом Кремнієвої долини. "За" на засіданні в четвер проголосували 262 нардепа. Закон №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні створюються стимули для IT-компаній.

- Галузь отримає сприятливі податкові умови, ефективні інструменти для залучення інвестицій, додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність, а також нову форму співпраці з фахівцями - гіг-контракти, - що об'єднує в собі гнучкість фрілансу і соціальні гарантії, - повідомили в комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації.

Закон про Дія City в парламентському комітеті назвали "революційним". В "Слузі народу" відзначили, що податок на дохід фізосіб для учасників Дія City знизиться з 18% до 5%. Компанії-резиденти зможуть вибирати вид корпоративного податку - на прибуток (18%) або на виведений капітал (9%).

Заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв сказав, що Дія City створили, щоб "наші таланти не шукали кращої долі на Кіпрі або в Делавері", а щоб залишалися в Україні та платили тут податки.

Правовий режим Дія City буде діяти не менше 25 років з дня внесення до реєстру запису про першого резидента. Резидентом Дія City не може бути компанія з організації та проведення азартних ігор.

В Дія City припускають, що частка IТ-галузі в ВВП країни збільшиться до 10%, а кількість робочих місць в галузі зросте з 200 тисяч до 450 тисяч до 2024 року. Дія City назвали потенційно самим потужнийм IT-хабом в Центральній і Східній Європі.