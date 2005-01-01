Лікнеп для чиновників і громадян: скільки насправді українці платять податків

Законопроект 5600, яким чиновники хочуть підвищити ряд податків і зборів, в тому числі і ПДВ на нерухомість, викликав бурхливе обговорення як серед депутатів і політиків, так і серед економістів. При цьому чиновники стверджують, що навіть якщо ввести додатковий податок, то ціни не виростуть, адже, як вважає міністр фінансів, той же ПДВ платить не покупець, а продавець. Експерти з цим не згодні і кажуть, що всі податки в кінцевому рахунку оплачує покупець, адже вони закладені в ціні товару. Так скільки ж податків ми платимо, здійснюючи ту чи іншу покупку?

Ноу-хау від міністра

Останні кілька місяців чиновники та депутати від партії "Слуга народу" намагаються підвищити податки, щоб додатково отримати в бюджет близько 50 млрд грн (і це тільки в цьому році). Для цього в Раду був поданий і вже проголосований в першому читанні законопроект №5600, який вносить зміни до Податкового кодексу і збільшує податковий тиск практично на всіх - від фермерів до продавців і покупців квартир.

Окремо ми зупинялися на введенні ПДВ при продажу нового житла. Експерти кажуть, що через це ціни на квартири відразу виростуть на 7-13%. Але міністр фінансів Серей Марченко вперто твердить, що ПДВ платить продавець, а не покупець, тому ціни не повинні змінюватися.

"Норма законопроекту 5600 об скасування пільги з ПДВ на операції з поставки житла на вторинному ринку взагалі не стосується фізичних осіб, які продають або збираються продати своє житло на вторинному ринку, оскільки фізичні особи-громадяни не є платниками ПДВ", - написав Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook.

Але експерти кажуть, що ПДВ як раз і платить кінцевий споживач.

- На сайті Європейської комісії є таке визначення податку на додану вартість: ПДВ сплачується податковому органу продавцем товарів, який є "платником податків", але фактично ПДВ сплачується покупцем продавцю як частина ціни товару або послуги, - пояснюють фахівці проекту "Ціна держави". - Таким чином, це непрямий податок. У 2020 році ПДВ був податком номер один, який наповнив бюджет України на 381 млрд грн. Тобто це податок з громадян країни, які оплатили його, купуючи товари і оплачуючи послуги.

Скільки ми платимо насправді

Однак не НДСом єдиним живе держава. Якщо порахувати, скільки податків ми з вами оплачуємо в скарбничку держави, то вийде кругленька сума.

Нам іноді здається, що це не такі вже й великі гроші, адже на руки ми їх не отримуємо - за нас їх платить роботодавець, тому і не замислюємося про розміри. Але якби отримували цю суму на руки, а вже потім самостійно розраховувалися з державою, то, швидше за все, багато хто б задалися питанням про ефективність використання цих коштів.

Давайте прикинемо приблизний порядок цифр. За підсумками травня середня зарплата склала 13,5 тис. грн. Коли статистичне відомство звітує про середню зарплату по країні, то вони називають так звану брудну суму, до вирахування податків. Але ще до того, як перерахувати гроші людям на зарплати, роботодавець повинен заплатити так званий єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Згідно з нинішнім законодавством ставка відрахування для всіх найманих працівників одна і становить 22% від фонду оплати праці і підлягає оплаті за рахунок роботодавця. Тобто для того, щоб заплатити середню зарплату на рівні 13,5 тис. грн, роботодавець повинен заплатити ще 2970 грн податків. Незважаючи на те що оплачує цей внесок роботодавець, це фактично ваші гроші, адже вони могли б піти вам на зарплату, і вона склала б 16 470 грн.

Втім, брати податки тільки з роботодавця державі здається недостатнім, тому він оподатковує і працівника. Кожен з нас платить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір. Розмір цих податків становить 18 і 1,5% відповідно. Тобто якщо від 13,5 тис. відняти ці відсотки, то на руки наш середньостатистичний працівник отримає вже 10 867 грн. Порівняйте цю цифру з тієї, яку витратив роботодавець на вашу зарплату, і виходить, що з моменту нарахування зарплати, поки гроші йшли вам на картку, держава вже відкусила від них третину. Але це далеко не все.

Тепер вступає в силу той самий ПДВ. Отримавши зарплату, ви підете в магазин за покупками. Купуючи будь-який товар, 16,7% від його вартості ви віддаєте державі. Це горезвісний ПДВ, або, як він називається в інших країнах, податок з продажу. Він входить в ціну практично всіх товарів і послуг, якими ви користуєтеся. Хтось скаже, що ПДВ становить 20%. Але це не зовсім так. Його частина в кінцевій вартості товару - саме 16,7%. Можете перерахувати самі, вивчивши чек з магазину.

Разом: від вашої "чистої" зарплати в 10 867 грн у разі купівлі всіх товарів в магазинах, які платять ПДВ, держава отримає ще 1815 грн. До цього моменту чистих грошей у вас 9052 грн. Вже майже половина виявилася в бюджеті.

Але і це не все. Якщо ви п'єте і курите, то платите державі ще більше податків. У кожній пляшці алкоголю закладений акцизний податок. Крім того, акцизний збір стягується при продажу палива. Стосується він не тільки автолюбителів або тих, хто постійно роз'їжджає на таксі. У вартість проїзду у звичайній маршрутці теж входить акцизний збір.

Є й інші податки, які платять далеко не всі громадяни, але не згадати їх не можна. Майже у кожного з нас є мобільний телефон. З кожної витраченої гривні держава збирає 7,5% в Пенсійний фонд. Тобто якщо ви витратили на зв'язок в цьому місяці 200 грн, то держава взяла з цієї суми 15 грн.

Крім того, з усіх легально ввезених в країну імпортних товарів держава стягує імпортне мито.

- Більшість українських заробітчан віддають державі близько 50% своїх доходів у вигляді податків, - кажуть експерти проекту "Ціна держави". - За підсумками 2021 року працівник із середньою зарплатою заробить близько 200 000 гривен, але розпоряджатися зможе тільки ста тисячами гривень (8,5 тис. на місяць). Решта зароблене буде стягнуто у вигляді податків: ЄСВ, ПФДО, військового збору, ПДВ, акцизу та ввізного мита.

Чому всі платять однаково

Ще одне питання, яке часто задають споживачі: чи багато українці платять податків у порівнянні з іншими країнами? Чиновники люблять звинувачувати громадян в тому, що вони часто працюють неофіційно, а експерти говорять, що українська система оподаткування змушує людей йти в тінь. Справа в тому, що наші громадяни платять однакові податки як з мінімальної зарплати, так і з мільйонних доходів членів яких-небудь наглядових рад держпідприємств. У більшості ж розвинених країн люди з невисокими офіційними доходами платять невисокі податки або зовсім звільнені від них.

- Наприклад, у Великій Британії гранична ставка податку на доходи складає 45%, але її платять тільки ті, хто заробляє більше 50 тисяч фунтів на рік. Доходи до 50 тисяч фунтів оподатковуються за ставкою 20%, а доходи нижче тисячі фунтів на місяць (це 37,8 тис. грн) - взагалі не оподатковуються, - резюмують експерти. - Податкова система України досить заплутана. Не в останню чергу влада робить це навмисно: щоб не дратувати громадян, їх переконують в тому, що податки за них платять продавці і роботодавці.