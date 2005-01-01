Ответственность за незаконное ношение оружия в Украине

Оружие, за исключением охотничьего, пневматического и некоторых других видов, считается предметами, изъятыми из гражданского оборота.

Отдельные виды оружия граждане могут хранить и носить, но только при наличии специального разрешения, выдача которого происходит в установленном законом порядке.

В остальных случаях ношение оружия — холодного, огнестрельного преследуется законом и влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Мера наказания и вид ответственности зависят от характера совершенного деяния, его общественной опасности, степени тяжести. Разумеется, ответственность за совершение административного проступка намного лояльнее, чем уголовная.

Административная ответственность за незаконное хранение оружия

Административная ответственность за ношение оружия установлена ст. 190 КУоАП. Предметом проступка выступают следующие виды оружия:

огнестрельное;

пневматическое (только виды, в которых скорость полета пули превышает 100 м/с и калибр равен 4,5 мм и больше);

холодное.

Административный проступок имеет место, когда на хранение и ношении такого оружия у человека нет специального разрешения, оформленного в установленном законом порядке. Если человек привлекается впервые к административной ответственности, то к нему применяется наказание в виде штрафа, сумма которого составляет 170 грн. максимум.

А вот при повторном составлении административного протокола по ст. 191 КУОАП правонарушителю также грозит штраф, размер которого достигает 225 грн. Также по решению суда оружие могут конфисковать.

Уголовная ответственность за незаконное хранение оружия

За ношение оружия в Украине предусмотрена и уголовная ответственность, поскольку такие деяния угрожают общественной безопасности. Согласно статистике такие уголовные правонарушения являются многочисленными и составляют львиную долю уголовных производств, рассматриваемых судами.

Уголовная ответственность за ношение оружия, а также иные действия, связанные с оружием, регламентирована ст. 263 УК.

К числу предметов преступления относятся:

огнестрельное (за исключением охотничьего гладкоствольного);

взрывчатые вещества;

боеприпасы;

взрывные устройства.

Отдельно законодательно выделен перечень запрещенных видов холодного оружия. Так, в отношении лица за ношение одного из следующих видов холодного оружия может быть открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 УК Украины — финки, кастеты, кинжалы. Это не исчерпывающий перечень, поскольку к числу холодного оружия относятся и другие предметы, с помощью которых, используя мускульную силу человека, можно нанести телесные повреждения различного характера, например:

штыки;

нунчаки;

стилеты;

копья и т. п.

Под ношением оружия понимается перемещение при себе любым способом. Если оружие было еще и использовано для совершения другого уголовного правонарушения, то оно подлежит квалификации по соответствующей статье.

За ношение оружия предусмотрены такие виды наказания:

лишение свободы;

штраф.

Учитывая правоприменительную практику, при наличии достаточных оснований, обвиняемого могут приговорить к лишению свободы, но с освобождением от отбывания наказания.

Если вы стали подозреваемым или обвиняемым по делу за ношение оружия, или в отношении вас составили протокол об административном правонарушении, обратитесь за юридической помощью к адвокату.

Источник: https://turii.com.ua/ru/publications/otvetstvennost-za-nezakonnoe-hranenie-i-noshenie-oruzhiya-v-ukraine/