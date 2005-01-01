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ФОНБЕТ – когда можно играть и выигрывать с комфортом
БК Фонбет – одна из самых известных (легализованных) букмекерских контор на территории РФ, привлекающая внимание пользователей за счет продуманного сервиса, классного интерфейса и широкой росписи. Букмекер имеет свою страницу на агрегаторе http://coocoorooza26.ru.
Клуб действует с 1994 года и за это время сумел устранить все недоработки, став одной из самых «мощных» компаний на территории всего постсоветского пространства. Помимо букмекерской деятельности, Фонбет активно поддерживает спорт, как российский, так и зарубежный. БК является официальным спонсором клубов, таких как ХК Авангард, сборная России по футболу, ФК Спартак, ПФК ЦСКА, Единой Лиги ВТБ, КХЛ, Реал Мадрид, АФК Милан, ПСЖ.
Интерфейс – встречаем Фонбет «по одежке»
После регистрации в Фонбет через ЦУПИС, пользователю открывает доступ к сервисам и возможностям БК. На главной странице справа пользователь увидит предложения конторы, купоны ставок (ранее сделанных или активных), блиц-ставки, которые можно сделать в реальном времени.
В центре расположена роспись из событий, проходящих в режиме онлайн. При желании, клиент может изучить линию, настроив временные рамки (указать период событий). Слева имеется продуманная система поиска, позволяющая быстро найти нужные виды спорта, чемпионаты и пр.
В правом нижнем углу расположено окошко чата, где можно написать специалистам службы поддержки и задать свои вопросы.
Дополнительные функции и возможности
Букмекерская контора FONBET предлагает пользователям ряд дополнительных функций и возможностей, позволяющих с комфортом делать ставки:
Чтобы привлекать внимание новых игроков и поддерживать интерес «старичков», админы регулярно проводят акции и турниры, приуроченные к различным событиям.
Интуитивно понятный интерфейс – преимущество перед другими БК. Чтобы стать частью системы, достаточно пройти идентификацию, сделать депозит и поставить на интересующее событие. Заходить на сайт рекомендуем через coocoorooza26.ru где есть обзор и других букмекеров. В плане функционала, данный сайт один из лучших в России.
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