ФОНБЕТ – когда можно играть и выигрывать с комфортом

БК Фонбет – одна из самых известных (легализованных) букмекерских контор на территории РФ, привлекающая внимание пользователей за счет продуманного сервиса, классного интерфейса и широкой росписи. Букмекер имеет свою страницу на агрегаторе http://coocoorooza26.ru.

Клуб действует с 1994 года и за это время сумел устранить все недоработки, став одной из самых «мощных» компаний на территории всего постсоветского пространства. Помимо букмекерской деятельности, Фонбет активно поддерживает спорт, как российский, так и зарубежный. БК является официальным спонсором клубов, таких как ХК Авангард, сборная России по футболу, ФК Спартак, ПФК ЦСКА, Единой Лиги ВТБ, КХЛ, Реал Мадрид, АФК Милан, ПСЖ.

Интерфейс – встречаем Фонбет «по одежке»

После регистрации в Фонбет через ЦУПИС, пользователю открывает доступ к сервисам и возможностям БК. На главной странице справа пользователь увидит предложения конторы, купоны ставок (ранее сделанных или активных), блиц-ставки, которые можно сделать в реальном времени.

В центре расположена роспись из событий, проходящих в режиме онлайн. При желании, клиент может изучить линию, настроив временные рамки (указать период событий). Слева имеется продуманная система поиска, позволяющая быстро найти нужные виды спорта, чемпионаты и пр.

В правом нижнем углу расположено окошко чата, где можно написать специалистам службы поддержки и задать свои вопросы.

Дополнительные функции и возможности

Букмекерская контора FONBET предлагает пользователям ряд дополнительных функций и возможностей, позволяющих с комфортом делать ставки:

Пополнение баланса. Контора сотрудничает с несколькими банками (официальные договоры), но принимает платежи с любых организаций. Пополнить счет можно с QIWI и других электронных платежных систем, а также с номера мобильного телефона;

Есть раздел с прогнозами на предстоящие события;

Продуманная система и таблица с результатами (множество лиг, отдельных матчей и турниров);

На сайте есть адреса стационарных ППС;

Существует приложение для пользователей, предпочитающих делать ставки на спорт с мобильных телефонов;

В разделе акции можно ознакомиться с событиями, проводимыми в БК.

Чтобы привлекать внимание новых игроков и поддерживать интерес «старичков», админы регулярно проводят акции и турниры, приуроченные к различным событиям.

Интуитивно понятный интерфейс – преимущество перед другими БК. Чтобы стать частью системы, достаточно пройти идентификацию, сделать депозит и поставить на интересующее событие. Заходить на сайт рекомендуем через coocoorooza26.ru где есть обзор и других букмекеров. В плане функционала, данный сайт один из лучших в России.