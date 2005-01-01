Стажування для студентів: кого шукають українські роботодавці

Літо - це час не тільки відпочинку, але і час можливостей, особливо для студентів.

У той час як експерти ринку праці настійно радять студентам починати працювати ще під час навчання у вузі, багато молодих людей запевняють, що знайти стажування дуже важко. Але важко - не означає неможливо. І в той час як одні воліють відпочивати, інші шукають можливості, щоб до випуску з вузу мати не тільки "корочку", але і заповітний досвід роботи.

Згідно з даними аналітики кадрового порталу grc.ua, в червні 2.4% роботодавців України пропонували стажування для молоді. 26% оголошень про стажування для студентів пропонує роботу в сфері продажів, ще 12% шукають IT-фахівців. 6% вакансій відкриті для майбутніх маркетологів, піарників і рекламістів. Роботодавці зі сфери сільського господарства та виробництва також готові прийняти до своїх лав молодих фахівців (5%). Ще 4% вакансій відкриті в сфері туризму та ресторанного бізнесу: тут шукають помічників адміністраторів готелів, менеджерів залу ресторану, менеджерів з бронювання, фахівців із залучення клієнтів.

Найчастіше зарплати не дуже високі (від 6,6 тис. Грн), а й працювати потрібно всього пару годин в день. Такі оклади пропонують в українських медіа журналістам-початківцям, в українських продуктових і рітейл-компаніях. Є вакансії з більш високим окладом для бажаючих пройти стажування - від 20 тис. грн. Найчастіше, це вакансії в міжнародних або великих українських компаніях для майбутніх юристів, фінансистів, економістів, піарників і маркетологів.

На зарплати від 25 тис. грн можуть розраховувати розробники, data аналітики, software engineer, майбутні аудитори, інженери.