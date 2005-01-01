Онлайн-казино Elslots: правила выбора игровых автоматов

Игровые автоматы — самый популярный вид развлечений для азартных игроков. Гемблеры стараются выбирать площадки, где слоты и другие виды игр представлены в огромном разнообразии. Онлайн-казино elslotswin.com может предложить несколько сотен слотов, созданных самыми известными производителями софта.

Во что играть?

В каталоге игрового клуба представлены сертифицированные игровые аппараты от таких флагманов, как Аматик, Белатра, Новоматик и других компаний. Производителям удается создавать действительно уникальные эмуляторы, позволяющие проводить время увлекательно и с пользой, ведь выиграть может каждый. Для удобства игроков все производители софта вынесены в отдельный раздел. Это позволяет гораздо быстрей найти нужный слот от любимого производителя.

В каталоге представлены:

слоты. Их количество просто огромно. Есть как классические модели с минимальным набором функций, так и усовершенствованные варианты с выгодными бонусами;

игры с живыми дилерами. Передают атмосферу настоящего наземного клуба, так как играть предстоит против реальных игроков в сопровождении крупье;

VIP игры. Доступны для VIP клуба. Это уникальные разработки;

карточные и настольные игры: рулетка, баккара, блэкджек и другие.

Все игры, кроме Live-развлечений, доступны бесплатно. Это же касается и VIP-игр. Чтобы делать ставки на деньги, нужно зарегистрироваться. Новые клиенты, внесшие первый депозит, получают отличный бонус в виде фриспинов и денежной суммы.

При регистрации изучите программу лояльности. В этом заведении она сделана интересно. В ней 16 рангов и масса привилегий.

Достижение каждого нового статуса открывает дополнительные возможности:

фриспины для определенных слотов;

увеличение кэшбека;

дополнительные бонусы и другие преимущества.

Прекрасные преимущества получают и VIP-игроки. Они смогут участвовать в VIP лотереях, турнирах, получать уникальные бонусы и поддержку личного менеджера.

Несколько советов новичкам

Новички при выборе развлечений несколько сомневаются. Чтобы быстрее определиться, следует учитывать:

RTP — уровень отдачи. Ключевая характеристика любого слота. Выбирайте автоматы с RTP выше 95%. Узнать его можно из описания игры. Высокий RTP означает, что выигрыши выпадают более часто;

волатильность. Также указывается в описании. Аппараты с высокой волатильностью выдают выигрыши не часто, но зато их размеры порой просто колоссальные. Слоты с низкой волатильностью более часто дарят небольшие, но приятные выигрыши;

таблицу выплат. Открывается в любой игре, если нажать на букву I или Pay Table. В ней описаны все возможные игровые комбинации и награды по ним.

Чтобы быстро определиться со слотом, нужно выбранный игровой автомат протестировать бесплатно в демоверсии. Эта возможность предлагается без обязательной регистрации и внесения депозита. Бесплатные игры не ограничены по времени и по количеству.